UPA Jaén que “se aprueben de inmediato” todas las ofertas presentadas para almacenar aceite

UPA Jaén considera que el sector olivarero andaluz ha actuado con sensatez a la hora de presentar las ofertas para el almacenamiento privado. El secretario general de la Organización, Cristóbal Cano, considera que las 70 solicitudes por 113.000 toneladas son razonables y no son una cifra que Bruselas no pueda asumir, por lo que espera que la Unión Europea apruebe de inmediato todas las ofertas con el objetivo de que el precio del aceite en origen comience a repuntar lo antes posible. No obstante, Cristóbal Cano recuerda que en menos de un mes se abrirá el segundo plazo y se volverá a concurrir.

Todo ello sin olvidar que octubre ha sido un magnífico mes en cuanto a salidas de aceite de oliva, con 155.000 toneladas vendidas, lo que demuestra que el mercado está activándose de forma positiva. En este sentido, Cristóbal Cano valora la activación del almacenamiento privado en noviembre para que sirva como medida que repercuta en la recuperación de los precios del aceite en origen. "Este es el primero de los cuatro periodos aprobados por la Unión Europea para solicitar el almacenamiento privado. Tenemos que recordar que se trata de una medida ampliamente reclamada por el sector olivarero y que el Gobierno central ha conseguido después de una gran negociación con Bruselas. Porque tenemos que hacer hincapié en que no se daban las condiciones para la ejecución del almacenamiento porque los precios estaban por encima de los umbrales de activación", recuerda Cristóbal Cano.

UPA Jaén está a la espera de conocer las solicitudes presentadas por otras comunidades autónomas, porque ahora mismo solo tenemos conocimiento de las 70 ofertas realizadas en Andalucía, e insiste en que se trata de una medida que puede revertir positivamente en la recuperación de los precios en origen pero no la única. "El almacenamiento privado viene en un buen momento, porque el mercado está recuperándose. Pero no podemos olvidar que no es la única solución, sino que hay otras medidas, también planteadas por el sector a las administraciones, que deben ponerse en marcha de forma inmediata para revertir esta crisis de bajos precios en origen. La modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, la lucha contra la venta a pérdidas, el mayor control de las importaciones y de la calidad del aceite, son acciones que los gobiernos central y autonómico tienen en sus manos para evitar que el olivar tradicional siga sufriendo las consecuencias de una ley de oferta y demanda que no funciona. Tenemos que seguir insistiendo en que el almacenamiento es un medida positiva, pero que tiene que ir acompañada de otras más que necesarias. Igualmente, desde el propio sector debemos de seguir fomentando estrategias comerciales que promuevan el conocimiento del aceite de oliva y aumenten el consumo", concluye Cristóbal Cano.