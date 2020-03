"Que te den morcilla": canción al coronavirus

Son días complicados para todos. Estar confinados y en cuarentena en casa no es facil para nadie y cuando hay pequeños en casa la cosa tiende a desesperar un poco más si cabe. Es el caso de Rafa y María, una joven pareja de Linares, afincada en Sevilla por motivos profesionales. A ambos le corre la musica por las venas. Rafa es compositor y director de banda, y desde 2104 es el director de la Unidad de Música de la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo (ACAR) de Tablada (Sevilla). María es compositora y especialista en música para bebés y etapa infantil y tiene varios libros publicados sobre la materia. Rafa y María son un equipo, pero no son los únicos miembros. Cuentan con dos figuras imprencisdibles: sus hijos Ana y Jaime.

Rafael cuenta en su haber con un importante número de composiciones de éxito muy queridas y reconocidas. Su sello es único. Eso lo saben muy bien sus amigos de la Agrupación Musical de Linares 1875. Ahora, con la crisis del coronavirus, Rafa y María, en un juego de niños con Ana y Jaime, han compuesto una canción dedicada al COVID19. Seguramente los medios con los que cuentan en casa no sean los mejores pero han servido para realizar una grabación muy divertida en la que plantan cara al "bichito".

No es la primera que hacemos y los niños lo pasan muy bien

Francisco Infantes Ortiz, Director Musical de la AML1875, asegura que Rafa es un músico muy talentoso y trabajador que ha destacado desde muy joven gracias precisamente a su talento y sensibilidad. "Es, y será, uno de los grandes compositores que ha dado nuestra ciudad. El tiempo lo dirá porque aún es muy joven, pero el talento no entiende de edades, y queda mucho y bueno por ver de la música de Rafa".

Maria, además de pianista, toca el violonchelo y el saxofón, aunque la carrera que ostenta es la de composición. "En este ámbito, María destaca sobre todo por su composición vanguardista, aunque en el campo que más se ha desarrollado es en el de la pedagogía, centrando su trabajo en los más pequeños, donde destaca por su creatividad y dotes a la hora de tratar con ellos", argumenta Francisco Infantes.

El resultado es una divertidísma canción infantil con la que concienciar a los más pequeños de la importancia de lavarse las manos, quedarse en casa y no salir a la calle para que ese "bichito" no los pueda encontrar. El estribillo es bien facil: "que te den morcilla. Ay, coronovirus, que te den morcilla, con nosotros no vas a poder".

"La canción surge como una actividad más o menos prolongada para realizar estos días de encierro. No es la primera que hacemos y los niños lo pasan muy bien", nos cuentan Rafa y María.

"Nosotros no habíamos pensado en compartirla más que con amigos y familia. Fueron unos buenos amigos los que la lanzaron a la red, y en muy poquito tiempo estábamos recibiendo mensajes de felicitación pidiéndonos la canción. Entonces decidimos seguir la inercia y cuanta más gente pudiera disfrutarla, pues mejor".

Rafa y María no imaginaban cuando compusieron la canción que esta tendría tanta repercusión social, pero aseguran que "es muy satisfactorio pensar que hay niños de lugares muy distintos disfrutando de la canción. Mucho más ahora en la situación que nos encontramos".

Escucharla es una verdadera fiesta familiar y un canto a la responsabilidad de los padres para afrontar una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo.