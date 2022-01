Jaén contará con una planta solar que creará 175 empleos

La compañía Matrix Renewables ha anunciado la firma de un nuevo acuerdo de financiacio?n a largo plazo con el Banco Santander para poner en marcha una planta fotovoltacia con capacidad de generar unos 50 MW. Se espera que su construccio?n cree 175 puestos de trabajo, de los cuales el 40% sean locales. Las previsiones es que la planta esté operativa y en funcionamiento en el el tercer trimestre de 2022

Tras la firma del acuerdo, Santiago Molina, Director of Investments at Matrix Renewables, ha comentado que «nos complace anunciar este acuerdo, ya que representa un paso importante para Matrix Renewables, para los mercados regionales de energi?a y para los consumidores de toda Espan?a. No so?lo es el primero de una considerable cartera de financiaciones a largo plazo para la plataforma en Espan?a, sino que el acuerdo bilateral de compra de energi?a demuestra au?n ma?s el apoyo del sector internacional y nacional a los proyectos de energi?as renovables en el pai?s. Dado que Matrix Renewables tiene su sede en Espan?a, este es un hito importante para nosotros y esperamos anunciar, en un futuro pro?ximo, ma?s acuerdos de financiacio?n a largo plazo.»

El nuevo acuerdo forma parte de la cartera existente de 4,8 GW de Matrix Renewables que se extiende por Europa, Estados Unidos y Ame?rica Latina. La empresa tiene su sede en Madrid y ya cuenta con casi 50 empleados desde que fue lanzada por TPG en 2020.

Sobre Matrix Renewables

La cartera actual de Matrix Renewables se compone de 1,8 GW de proyectos solares fotovoltaicos operativos, en construcción o casi listos para construir, y de otros 2,3 GW de proyectos de energía renovable en desarrollo en Europa, Estados Unidos y América Latina.