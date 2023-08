El importante error que cometes cuando intentas desatascar el fregadero

No es raro que las tuberías de la cocina queden atascadas e impidan que los fregaderos evacuen el agua con la rapidez necesaria. Incluso pueden quedar taponados por completo y causar no pocas molestias y malos olores a causa del agua estancada. Si esto te ocurre no entres en pánico, no cometas el error de ponerte a usar abrasivos líquidos y carísimos productos. Valora la situación y antes de llamar al fontanero prueba estos consejos

BICARBONATO Y VINAGRE

Puedes usar estos dos productos, que todos tenemos en casa y que son fáciles de conseguir. Llena una taza de bicarbonato sódico y otra de vinagre y viertelas por el desagüé. Tápalo y deja que hagan su trabajo durante una media hora. El poder concentrado de ambas sustancias ayudaran a eliminar las posibles obstrucciones de grasa en la tubería y son menos agresivos que otros productos químicos que se usan para desatascar





EL SIFÓN

Si el fregadero se ha quedado lleno de agua y no podemos poner en práctica la operación anterior mira por debajo del mueble de la cocina hasta que vea el desagüe con el sifón. Es una pieza en forma de U que se puede retirar fácilmente. Desenrosca con cuidado de no perder las juntas de goma que lo hacen estanco. Limpiálo bien mientras que el agua estancada cae a un cubo que habremos puesto debajo con anterioridad. Vuelve a montarlo todo y usa el bicarbonato y el vinagre como te hemos explicado...et voilá... si todo sale bien tendremos un fregadero limpio, que funciona con fluidez y desinfectado por muy poco dinero

PREVENIR MEJOR QUE DESATASCAR

En cualquier caso para evitar problemas limpia bien los platos, ollas y sartenes de restos de comida. No tires por el fregadero los aceites usados, restos de pintura u otros líquidos grasientos. La grasa se acumula y provoca tapones en las tuberías. Coloca rejillas en los sumideros. No estaría de más tener a manos un desatascados de ventosa, pero cuando lo uses no olvides tapar con la otra mano el respiradero para que el vacío sea total y de cuando en cuando deja correr agua muy caliente para que arrastre posibles residuos que se vaya adhiriendo a las paredes de las tuberías





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado