“Yo no soy persona hasta que no me tomo una taza de café por la mañana”. Esta es una de las frases que más oímos relacionadas con el consumo de cadfé y que pone de manifiesto que estamos ante una de las bebidas más consumida del mundo. A casi todos nos gusta el café ya sea sólo, con leche, con “un nube”, con crema, con una pizca de anís, express, cortado, capuchino, bombón, americano ... etc, etc y así hasta casi el infinito.









Así que uno de los elementos, uno de los electrodomésticos indispensables, en nuestra cocina es la cafetera. Sea del tipo que sea.. filtro, cápsulas, émbolo, expreso... por eso dependiendo del tipo de cafetera deberemos elegir el tipo de café para prepararnos nuestra infusión favorita y aquí viene la duda: ¿en grano o molido?

#FelizLunes ?? l Todos los amantes del #café alguna vez en la vida se han preguntado cuál es la mejor hora para tomarlo. La mayoría lo prefiere en la mañana y en las horas de la tarde, acompañado de unas galletas, postre o snack.https://t.co/v1jRl70B6I vía @RevistaSemana — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) March 28, 2022









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Dicen los expertos de El Autentico Café que el café en grano, sin moler, “es el más auténtico, puesto que los granos solamente han pasado por el proceso de tueste, pero para poder prepararlo en casa se necesita o bien una cafetera superautomática, con un molinillo integrado que lo muele al momento o bien un molinillo independiente para poder molerlo antes de infusionarlo en una cafetera espresso o moka. La principal ventaja es que mantiene todas sus propiedades sin alteraciones: aroma, sabor y cafeína. Pero si se quiere conservar se debe guardar en un recipiente con cierre hermético”









Por contra si ya compramos el café molido, el más común en todos los hogares, nos ahorrar muhco tiempo a la hora de preaprar el café. No hay que molerlo y por lo tnato no necesitamos de disponer, junto a la cafetera, de un molinillo Ad hoc. Este café se pùede usar en casi todos lso tipos de cafeteras y suele ser más barato que comprar elñ café en grano. El probnlema es que la venir ya molido ha perdido parte de sus características antioxidantes y de su aroma. Pero es muyu rápido de preparar y fácil de encontraer en todas las gtiendas y supermercados

Más información sobre el café en: