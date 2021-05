El alcalde de Córdoba sobre el COLCE: "No creo que un juez paralice una inversión de 350 millones de euros"

El alcalde de Córdoba y la subdelegada del Gobierno en esa provincia, José María Bellido y Rafaela Valenzuela, le han mandado un mensaje a la provincia de Jaén sobre adjudicación de la megabase militar: Jaén ya tendrá su oportunidad y no creen que la denuncia presentada por "Jaén Merece Más" vaya a ningún lado. Ambos han coincidido en señalar que "ningún juez paralizaría una inversión de 350 millones de euros" y "que la provincia de Jáén debe mirar la futuro y esperar us oprtunidad". De esta manera responden así a la denuncia que la plataforma ciudadana jienense ha interpuesto, por prevaricación, contra el ministerio de Defensa en su elección de Córdoba y no Jaé, como sede de la megabase militar

Recordar que la plataforma ciudadana Jaén Merece Más ha presentado en Madrid su denuncia penal por la adjudicación de la base Colce del Ejército. Lo ha hecho por entender que el Ministerio de Defensa podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa al designar Córdoba como la ciudad que acogería dicha base, en detrimento de la candidatura presentada por Jaén capital. "Entendemos que hay una grave irregularidad en la actuación administrativa de ese Ministerio y merece la pena que sea investigado", ha dicho a los medios el abogado de la plataforma, Javier Marín, al tiempo que apuntado que existen "indicios y evidencias" de que ha sido una decisión "injusta a sabiendas" y cargada de "arbitrariedad".