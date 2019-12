¿Conoces los ocho mejores Aceites de Oliva Virgen Extra 2020 elegidos en Jaén?

Todo el mundo suele buscar los mejores Aceites de Oliva Virgen Extra del mundo y desde Jaén te traen los ocho mejores seleccionados por una cata de expertos oléicolas. La Casería de Las Palmeras de la capital jiennense ha sido el escenario elegido este año para dar a conocer los mejores aceites de oliva virgen extra de la provincia jiennense en esta cosecha, que estarán respaldados durante todo el año 2020 con el sello de calidad Jaén Selección. Estas distinciones, que concede la Diputación desde el año 2006, se han hecho públicas en un acto en el que el máximo responsable de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha revelado los 8 AOVEs –siete convencionales y uno ecológico– que portarán el próximo año este distintivo.

Las 8 marcas que contarán con este marchamo de calidad

-Oro de Cánava, de la SCA Nuestra Señora de los Remedios (Jimena)

-Olivo Real, de Almazara Cruz de Esteban (Mancha Real)

-Dominus Cosecha Temprana, de Monva SL (Mancha Real)

-Esencial Olive, de Oleícola San Francisco SL (Begíjar)

-La Quinta Esencia, de la SCA Cristo de la Misericordia (Jódar)

-Balcón del Guadalquivir, de SCA San Felipe Apóstol (Baeza)

-Bravoleum, de Aceites Hacienda El Palo SL (Jaén)

-Oleocampo, de Oleocampo SCA (Torredelcampo)

Francisco Reyes, que ha estado acompañado en este acto por el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha destacado que este distintivo “es un reconocimiento a los agricultores que han hecho un gran esfuerzo apostando por la calidad. Cada vez es más difícil elegir, en este caso, entre 73 aceites, cinco más que en la pasada edición”, ha reconocido Reyes que ha calificado este concurso como “los Oscar del Aceite de este país. Unos aceites que nos van a acompañar a todas las acciones promocionales que vamos a hacer a lo largo de 2020, desde Fitur, donde los presentaremos y entregaremos estos premios, a Alimentaria, el Salón de Gourmet, o Madrid Fusión, entre otras ferias y citas”.

En su intervención, el presidente de la Diputación de Jaén ha mostrado su deseo de que “no se baje la guardia y que el año que viene sean más los aceites que se presenten aunque sea más difícil para quienes conforman el panel de cata. Estamos en un camino que no puede tener marcha atrás y que tiene que suponer no solo un reconocimiento público, sino también en el precio que se pague por estos aceites”, ha señalado Reyes, que ha puesto en valor la presencia cada vez mayor de las cooperativas, “porque de los ocho aceites, cuatro pertenecen a cooperativas, cuando hasta hace no mucho tiempo la apuesta por la calidad era exclusiva de las almazaras privadas”.

De los 73 aceites de oliva virgen extra que han participado en la cata-concurso Jaén Selección 2020, 57 son de producción convencional y 16 cuentan con certificación ecológica. En total han sido 64 las empresas y 44 los municipios jiennenses representados en esta edición. “Contento desde la Diputación porque el objetivo que nos marcamos hace 13 años se va consiguiendo. Eran pocos los que se presentaron en la primera edición y ahora son más de 70, lo que pone de manifiesto que vamos por el buen camino”, ha concluido Francisco Reyes.

Un panel de cata creado ex profeso que ha presidido por Brígida Jiménez, directora del IFAPA de Cabra (Córdoba), y que ha estado integrado por Fernando Martínez, jefe del Panel de Cata del Instituto de la Grasa de Sevilla; María José Moyano, especialista en I+D+I en el Instituto de la Grasa de Sevilla; José María Penco, catador y director de Proyectos de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO); Plácido Pascual, jefe de panel de cata del Laboratorio Agroalimentario de Córdoba; Francisca García, secretaria general del Consejo Regulador de la DO Priego de Córdoba; Mari Paz Aguilera, jefa de panel y responsable de Cocina Experimental con Aceite de Oliva en Citoliva; María Luisa Ruiz, jefa del Panel de Cata de aceites de la Comunidad Valenciana; Paola Fioravanti, jefa de panel UMAO de Roma; y Miguela González, jefa de panel de cata de Oleoestepa, ha sido el encargado de elegir a los 8 aceites vírgenes extra distinguidos en esta cata-concurso a la que se han presentado 73 candidatos.

El distintivo Jaén Selección fue creado por la Diputación jiennense en 2006 para fomentar la promoción, la comercialización y el consumo de los aceites jiennenses y también estimular a los productores a obtener aceites de calidad. Más de una treintena de marcas han obtenido desde entonces este sello a cuya cata-concurso se han presentado más de 600 aceites de oliva virgen extra en todas las ediciones celebradas. Estas son las ocho mejores Aceites de Oliva Virgen Extra seleccionadas por la provincia de Jaén, pruébalas, no te arrepentirás.