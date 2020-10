Oleotour Jaén, un viaje a la esencia de la cultura del olivo, hoy de la mano de Picualia

Jaén, primera productora mundial de aceite de oliva, ofrece al visitante el mejor escenario para la práctica del “oleoturismo”, a través de una variada oferta relacionada con el olivar y el aceite: museos, almazaras, restaurantes especializados, alojamientos rurales, cortijos, fiestas, degustaciones y catas de aceite, etc. Comienza aquí un viaje con destino a la esencia de la cultura del olivo donde podrá conocer in situ el proceso de producción del aceite, desde el cultivo del olivar, pasando por la recogida de la aceituna en el campo, hasta llegar a su extracción y envasado en la almazara. Un recorrido por múltiples posibilidades destinado a hacer del oleoturismo una experiencia única que no le dejará indiferente.

OLEOTURISMO EN JAÉN CON PICUALIA

Picualia persigue fielmente ser capaz de ofrecer el conocimiento de nuestra cultura del aceite de oliva a todos los públicos a través de una gran variedad de oferta oleoturística con diferentes alternativas como la visita guiada a sus Olivares, a su almazara, degustaciones, restauración y ocio, oleo-actividades, promoción de la cultura del olivar y aceite y comunicación de todas las actividades que realiza Picualia a través de las redes sociales como escaparate de sus actividades oleoturísticas.

El objetivo fundamental de las actividades de Oleoturismo en Picualia es fomentar el interés por la cultura del olivar y del aceite de oliva, por eso Picualia ofrece visitas guiadas al campo de olivos y a su moderna almazara para mostrar a los visitantes el proceso de recolección, producción, envasado y venta de este producto, así como la apreciación de los beneficios del aceite de oliva.

Picualia cuenta con unas instalaciones perfectamente visitables y accesibles a todo el mundo, con una zona de aparcamiento de autobuses muy amplia.