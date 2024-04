La Universidad de Jaén lidera la conservación de los yacimientos arqueológicos de Qubbet el-Hawa

La Universidad de Jaén participará como socio principal en un proyecto financiado por la Embajada de la Unión Europea en Egipto, junto con el Museo Egipcio de Berlín, la embajada de Alemania en Egipto, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Omm Habiba, que tiene como como ejes fundamentales el desarrollo económico a partir de la conservación del patrimonio arqueológico (faraónico, bizantino y musulmán) y la preservación de la cultura local Nubia.





En concreto, la Acción Directa ‘Gestión participativa del sitio en Qubbet El-Hawa y Qubbet El-Hawa Norte’ (‘Participatory site management at qubbet el-hawa and qubbet el-hawa north’)se desarrollará durante los próximos tres años y se centrará en la conservación de antiguos monumentos egipcios en los yacimientos arqueológicos de Qubbet el-Hawa, donde la Universidad de Jaén viene desarrollando un importante proyecto arqueológico desde 2008, y Qubbet el-Hawa Norte. Además, se realizará una mejora de las instalaciones para el desarrollo turístico que beneficiará a la población local. “El proyecto prevé sufragar no solo la contratación de técnicos y operarios egipcios, sino también la contratación de dos técnicos por la Universidad de Jaén para implementar dicho proyecto”, ha indicado Alejandro Jiménez, director de la misión de la UJA en Qubbet el-Hawa.









A la firma de la Acción Directa de la Unión Europea, celebrada este martes 23 de abril en el Museo Nubio de Asuán, han asistido Christian Berger , embajador de la Unión Europea en Egipto, Stephan Krausse representante de la embajada de Alemania en Egipto, Frederika Seyfried, directora del Museo Egipcio de Berlín y directora de la misión en Qubbet el-Hawa North, y Alejandro Jiménez Serrano, director de la misión de la Universidad de Jaén en Qubbet el-Hawa y representante de la UJA en dicho evento, así como el Gobernador de Asuán y el director general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mohamed Ismail Khaled.