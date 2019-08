Unión de nueve plataformas para reivindicar la resurrección del tren en la provincia

"La unión hace la fuerza de nueve plataformas y,tras el progresivo desmantelamiento del ferrocarril en la provincia de Jaén, requieren medidas urgentes, sin más demora ni promesas eternas que no se materializan y que han conducido a un tremendo hartazgo social". Bajo esa premisa y tras acudir unidas hace un mes al Parlamento Andaluz, las plataformas ciudadanas 'Jaén Merece Más' y 'Todos a Una por Linares', así como la plataforma en Defensa del Ferrocarril de Jaén, la plataforma empresarial PROA, y las asociaciones de Amigos del Ferrocarril de Jaén y la de Linares-Baeza, la de Jaén por el Tren, el Comité de ADIF,e incluso la de la A32, mantienen el criterio de unidad para reclamar a los poderes públicos una urgente apuesta por el sistema ferroviario de la provincia. Para ello, están aunando criterios y éstos serán entregados a las distintas administraciones con el fin de que las medidas que se adopten se pongan de inmediato en marcha "porque no vamos a consentir que se sigan desmantelando los trenes en nuestra provincia y debe haber un acuerdo de mínimos, perfectamente asumible por las distintas administraciones y que vamos a exigir se acometa con fecha a corto plazo, porque son factibles y económicamente asumibles. Es cuestión de voluntad política y queremos ver hechos reales ya", afirman

Las plataformas y sus asociaciones, de muchas de las cuales parten las medidas recogidas en el documento del CES (Consejo Económico Social) aseguran que hay que fijar prioridades ejecutables a muy corto plazo para ver realidades cuanto antes "y que la clase política demuestre con hechos si apoya a esta provincia o no, por lo que les vamos a definir con concreción propuestas de actuación para vertebrar la provincia, diversificar la oferta de destinos, y asegurar horarios y tiempos de viaje rápidos y acordes a los tiempos en los que vivimos", aseguran, al tiempo que matizan que van a plantear a los dirigentes políticos lo que no puede seguir guardado en un cajón por más tiempo, "porque la provincia de Jaén no puede esperar un minuto más", aseguran desde las siete agrupaciones civiles ciudadanas y tras el consenso unánime de los colectivos que la componen.