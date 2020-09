Test PCR Jaén: Los sitios en los que puedes hacerte la prueba del coronavirus en Jaén

Hasta hace no demasiado tiempo hablar de análisis serológicos o PCR nos sonaba a todos a muy lejano, como mínimo, o a conceptos médicos con los que nada teníamos que ver. Sin embargo la aparición del coronavirus ha convertido a ambas palabras en elementos que se han incorporado a nuestro día a día. No hay conversación entre amigos o familiares y artículos en medios de comunicación en los que los análisis PCR y los serológicos para detectar a los contagiado de Covid-19 no estén muy presentes Los precios rondan entre los 100 y los 140 euros. Los laboratorios privados están realizando miles de pruebas a las aque hay que unir las de la sanidad pública

Pero qué diferencias hay entre uno y otro.

Existen diferentes tipos de test de Covid-19, en función de la disponibilidad de los diferentes laboratorios externos con los que trabajamos. Test rápidos, estudio serológico o PCR. A continuación, te explicamos en qué consisten los tres test de Covid-19

Test Covid-19 PCR

Es un test de detección específico, con el máximo nivel de fiabilidad, y que se hace a través de la recogida de muestra con hisopo nasofaringeo.

Serología

El test serológico de Covid-19 es una prueba de anticuerpos IgG e IgM frente a SARS Cov-2 mediante inmunoensayo, con mayor sensibilidad que el test rápido, a través de una analítica.

Test rápido de Covid-19

Es un test de anticuerpos IgG e IgM frente a SARS Cov-2 mediante inmunocromatografía, de forma rápida y sencilla.

Diferencia entre prueba viral y prueba de anticuerpos

El PCR es una prueba viral indica si el paciente tiene una infección, por lo tanto, permite saber si, en el momento del análisis, el paciente está infectado por coronavirus Covid-19. Tanto el test rápido como el estudio serológico, por su parte, son pruebas de anticuerpos que indican si el paciente ha tenido anteriormente una infección. Es posible que una prueba de anticuerpos no sea capaz de indicar su el paciente tiene una infección, ya que la generación de anticuerpos puede demorar entre 1 y 3 semanas después de la infección. Aún no sabemos si el hecho de tener anticuerpos para el virus puede proteger a una persona de un nuevo contagio.

Dónde ir

Clínica Beiman en Jaén, carretera de Madrid 13, tlf 953332022. Los precios van desde los 140 euros de la PCR, 75 euros serología en sangre y el testa rápido 29 euros.

Clínica Cristo Rey, Jaén, Paseo de la Estación, 40, tlf 953250440. el precio de la PCR es de 115 euros por análisis.

¿Cómo se trabaja con la prueba?

En esta prueba se localiza y amplifica un fragmento del ARN del virus, tiene alta especificidad y sensibilidad y permite detectar la infección incluso en sus primeras fases, pero requiere de personal entrenado para su utilización, dada su complejidad, y el resultado no se obtiene hasta horas después de su realización.

El hisopo con la muestra se almacena en un tubo. En un laboratorio, los técnicos extraen la información genética de la muestra y se introduce en una máquina. Si la muestra de un paciente contiene coronavirus, el material genético del virus se amplificará y la máquina determina un resultado positivo. Si la muestra no tiene coronavirus, habrá un resultado negativo.

¿Es fiable la prueba PCR?

La PCR que se está utilizando para detectar el SAR-CoV-2 tiene una especificidad muy alta, del 99%.