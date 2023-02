El Tecnigen Linares vence a domicilio a Hujase Jaén

Segunda victoria del Tecnigen Linares este fin de semana. En esta ocasión, fue Hujase Jaén quien se vio superado por las linarenses. El 2-4 del marcador final muestra que, una vez más, las "guerreras" de Linares no han fallado. Tanto Thip como Roxana han estado a un nivel espectacular, y Mercedes Cayuela, que repetía convocatoria, ha mostrado también un buen nivel de juego.



El primer punto lo disputaban Thip y Annamaria Erdelyi. La jugadora del tecnigen lo solventó con un 3-0 que mostraba la superioridad de la tailandesa, si bien, la jugadora de Jaén no perdió el pulso al juego en ningún momento. Posteriormente serían Mercedes y Natalya Prosvrinina las que protagonizarían el segundo punto, con clara victoria para Hujase a pesar de la insistencia de la jugadora linarense. Roxana Istrate y Tijana Jokic disputaban el tercer punto, poniendo la jugadora del Tecnigen el 1-2 en el marcador amén al 0-3 en el duelo entre ambas.



El dobles fue el único punto del encuentro que no finalizó 3-0 para ninguno de los dos equipos. De hecho, se decidió en el quinto a favor del Tecnigen, si bien, la pareja Istrate - Paranang tuvo que poner toda la carne en el asador para poner el 1-3 en el marcador general. Con ese resultado, volvía a aparecer en escena Mercedes Cayuela, quien volvía a caer en su duelo, esta vez, ante Erdelyi. Con 2-3, Thip Paranang tenía la oportunidad de cerrar el partido para el Tecnigen y así fue. La tailandesa volvió a llevarse el duelo por 0-3, poniendo el 2-4 definitivo en el marcador.



Así las cosas, el Tecnigen vuelve a ocupar la segunda plaza de la clasificación liguera. La próxima semana habrá nuevo encuentro de liga, quizá dos, dependiendo de lo que la Federación decida en cuanto a horarios y encaje de los mismos. Sea como sea, la temporada del Tecnigen Linares sigue siendo sobresaliente.