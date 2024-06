¿Por qué se está desembalsando agua del Guadalén?

El diputado nacional Juan Diego Requena ha señalado en un comunicado que este embalse estaba "prácticamente vacío" antes de las precipitaciones de primavera con las que recuperó parte de su capacidad. "Ahora nos encontramos con que hace varias semanas se está produciendo un desembalse masivo de agua hacia el río", de un hectómetro cuadrado diario con la intención de dejarlo a un 20% de su capacidad, ha señalado Requena El diputado ha indicado que esta situación la están denunciando los propios regantes y agricultores del área de influencia, que la consideran "disparatada" y por eso el PP "quiere saber qué está ocurriendo y por qué".



Según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se va a desembalsar hacia el río para realizar unas obras de reparación de una compuerta en el fondo del pantano. "No nos vale esta excusa y nos parece inaceptable", ha dicho el diputado nacional, que ha puesto el acento en que se trata de unas obras ya planeadas en el año 2017 que fue cuando se detectó en una inspección que existe esa deficiencia por lo que "su reparación se podría haber hecho en años anteriores con menos agua embalsada".



"Hemos tenido el embalse prácticamente vacío, y ahora que tenemos agua la tiran para ejecutar las obras". Esto es "inaudito y un auténtico despropósito que confirma la ineficacia de este Gobierno del PSOE en la gestión de la grave sequía y la falta de previsión de sus políticas de agua". Para Requena resulta una obviedad "para todos" que pretender que el pantano pase de un 90% de su capacidad a un 20% cuando ha estado prácticamente vacío y cuando tanta falta hace para el riego esa agua "es una auténtica desfachatez que hay que frenar".



Ha incidido en que es una "vergüenza" que sabiendo los graves problemas de sequía que sufre la provincia de Jaén, "problemas que no se han acabo pese a que las pasadas lluvias nos dieran un alivio", se hayan atrevido a "tirar" toda el agua embalsada en el Guadalén por su "poca capacidad de gestión y de planificación". Por todo ello, desde el Grupo Popular, además de pedir explicaciones, van a solicitar "la inmediata paralización del desembalse del agua pues si en siete años no han tenido la urgencia de acometer estas obras entendemos que pueden esperar un poco más y que mientras nuestros regantes hagan uso de la misma".



Además, el PP pedirá que, "si hubiera que desembalsar en un futuro, porque por se produzcan lluvias que favorezcan que el Guadalén no vuelva a estar bajo mínimos, se haga "negociando con los agricultores y regantes y que estudien con ellos la forma de proceder y no hacerlo, como es habitual en el PSOE, sin tener en cuenta la opinión y el conocimiento de quienes conocen la tierra".