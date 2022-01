Nico Williams acaba con la ilusión del Atlético Mancha Real

El Athletic Club de Bilbao, con dos goles de Nico Williams, una de las nuevas perlas de la cantera de Lezama, acabó con el sueño del Atlético Mancha Real en la Copa del Rey y selló su pase a los octavos de final al ganar por 0-2 en la localidad jiennense.



El menor de los hermanos Williams ofreció un recital de juego y efectividad en la primera parte con un gol tras un rechace del meta Lopito y otro con una definición perfecta tras un control orientado, con lo que sentenció el partido y la eliminatoria en los minutos 20 y 44.

Día para la historia



Caemos con una muy buena imagen y haciendo un buen partido,el @AthleticClub es un histórico que nos ha respetado sacando un equipazo en La Juventud



Muchas gracias @atmanchareal por este sueño, habéis hecho que todo el pueblo se ilusione con vosotros pic.twitter.com/oysHY1MQ6K — La grada de la Juventud (@ManchaAt) January 6, 2022





Además, pudo marcar un tercero en un remate que describió una parábola y se estrelló en el larguero, todo ello en una primera mitad en el que el equipo que entrena Marcelino García Toral superó al único representante de Segunda RFEF que quedaba en la competición.

?? Felicidades por la gran Copa que habéis disputado.



?? Ha sido un placer enfrentarnos a vosotros, @atmanchareal



?? Mucha suerte en lo que resta de temporada.#ManchaRealAthletic#AthleticClub ?? pic.twitter.com/EqPLhObOml — Athletic Club (@AthleticClub) January 6, 2022

El técnico, que volvió a sentarse en el banquillo tras la COVID-19, presentó un equipo de garantías para tratar de pasar la eliminatoria e, incluso, a diferencia del Real Madrid y el Barcelona, no tuvo que recurrir a sus estrellas, Unai Simón, que no fue convocado, e Iñaki Williams y Muniáin, que se quedaron en el banquillo.



El Atlético Mancha Real apenas inquietó durante los 90 minutos y no generó ocasiones, aunque cayó con dignidad.



Ficha Técnica:



Atlético Mancha Real: Lopito, Raúl Pérez (Chumilla, m.78), Óscar Quesada (Mario Ordóñez, m.73), Pedro Corral (Pablo Siles, m.57), Juanma Espinosa, José Enrique, Urko Arroyo (Pablo Siles, m.53), Mauro, Rafa Vega, Nando (Del Amo, m.70) y Carlos Jiménez.



Athletic Club: Aguirrezabala, Petxarromán (Balenziaga, m.64), Íñigo Martínez, Vesga, Berenger (Sancet, m.64), Vivián, Lekue, Raúl García (Artola, m.77), Noloskain (Dani García, m.70), Nico Williams (Zárraga, m.70) y Nico Serrano.



Goles: 0-1, m.20: Nico Williams. 0-2, m.44: Nico Williams



Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). No mostró tarjetas.



Incidencias: partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputados en el Estadio de La Juventud de Mancha Real con unos 4.000 espectadores.