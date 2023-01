La Mota acogerá el final de la segunda etapa de la 69ª Vuelta Ciclista a Andalucía

La segunda etapa de la 69ª Vuelta Ciclista a Andalucía, que se celebrará del 15 al 19 de febrero, finalizará su segunda etapa el próximo día 16 en Alcalá la Real. Los concejales de Deportes, Paloma Moyano, y de Aldeas, Ángel Montoro, han dado a conocer los detalles, junto con Joaquín Cuevas, presidente de Deporinter, empresa organizadora del evento deportivo.



Según ha detallado Moyano, “los ciclistas pasarán por Ribera Baja, Ribera Alta, Charilla, Santa Ana, Fuente del Rey y Alcalá. A la ciudad entrarán por la Avenida de Portugal y La Tejuela y, en el recorrido, también está previsto que pasen por la Avenida de Europa. El acceso a la parte final de la Mota estará controlado, porque hay limitación de aforo. Informaremos de ello en los próximos días. El pelotón, que recorrerá un total de 156 kilómetros ese día, entrará en Alcalá entorno a las 13:20 horas”.



Cuevas ha recordado que con esta tercera prueba ciclista “cumplimos el objetivo que nos marcamos hace tres años de realizar tres etapas y dar con ello visibilidad a Alcalá y sus aldeas. La Mota volverá a ser testigo de una etapa espectacular que partirá de la localidad granadina de Diezma. Esperemos que ese día la climatología acompañe, pero si no es así tenemos plan B y C. Tenemos ya confirmación de 16 equipos”.



Por su parte, Montoro ha agradecido a la organización el trabajo de estos tres años. “Ha sido un placer trabajar con ellos. Tengamos en cuenta que no se trata únicamente de un evento deportivo, sino que sirve también para promocionar turística y culturalmente nuestro municipio, con las aldeas incluidas, a las que hemos querido dar la visibilidad que merecen”.



Tanto organización como el personal municipal implicado en el desarrollo de la prueba esperan que la etapa sea todo un éxito, como ya ha sucedido en las pasadas ediciones. Nuevamente será retransmitido por Eurosport y Canal Sur, alcanzando una importante difusión nacional e internacional.