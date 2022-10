Monseñor Chico Martínez saluda al Papa Francisco durante la peregrinación diocesana a Roma

Continúa la peregrinación diocesana a Roma.El momento álgido de dicha peregrinación se vivió el pasado miércoles, 19 de octubre. Los peregrinos, acompañados del Obispo diocesano, Don Sebastián Chico Martínez, esperaban ansiosos, y desde un lugar privilegiado, la audiencia general con el Papa Francisco.

Así, pudieron escuchar la catequesis que cada miércoles ofrece el Papa a los que visitan la Plaza de San Pedro del Vaticano. En esta ocasión, el Santo Padre habló sobre el discernimiento.Durantesu catequesis insistió en que «en la vida tenemos que tomar decisiones, siempre, y para tomar decisiones debemos hacer un camino, un camino de discernimiento. Toda actividad importante tiene sus “instrucciones” a seguir, que deben ser conocidas para que puedan producir los efectos necesarios. Hoy nos detenemos en otro ingrediente indispensable para el discernimiento: la propia historia de vida. Conocer la propia historia de vida es un ingrediente indispensable para el discernimiento».

Asimismo, manifestó que el discernimiento es la lectura narrativa «de los momentos hermosos y de los momentos oscuros, de los consuelos y de las desolaciones que experimentamos a lo largo de nuestra vida. En el discernimiento es el corazón quien nos habla de Dios, y nosotros debemos aprender a comprender su lenguaje. Preguntémonos, al final del día, por ejemplo: ¿qué ha sucedido hoy en mi corazón? Algunos piensan que hacer este examen de conciencia es hacer la contabilidad de los pecados que has cometido -cometemos muchos- pero también es preguntarse ¿qué ha sucedido dentro de mí, he tenido alegría? ¿Qué me ha traído la alegría? ¿Me he quedado triste? ¿Qué me ha traído la tristeza? Y así aprender a discernir qué sucede dentro de nosotros».

Al finalizar la catequesis, el Santo Padre saludó a los Obispos presentes en la audiencia. Entre ellos se detuvo con el Prelado jiennense, Monseñor Chico Martínez, con quien mantuvo un fraternal y cercano encuentro, del que el Obispo salió muy contento y emocionado. “El encuentro con el Papa ha sido uno de los momentos más sublimes de la peregrinación. El encuentro con el sucesor de Pedro pues fue fantástico porque tuvimos la oportunidad de pues estar cerca de él. Él saludó a nuestro grupo de Jaén y yo tuve la oportunidad, también, de estar un poquito hablando con él y de manifestarle el cariño de nuestra diócesis y le expliqué que éramos 50 peregrinos de nuestra tierra los que nos encontrábamos allí en ese momento. Para mí fue una experiencia pues muy entrañable”, explica Don Sebastián.

Ya por la tarde se visitaronla Basílica de San Pedro. Y, posteriormente, celebraron una Eucaristía en la Iglesia del Gesú, de la Compañía de Jesús, presidida por el Obispo en la que pidió especialmente por el Papa Francisco y por la comunión con él y la Iglesia universal.

Este fin de semana culmina la peregrinación diocesana a Roma. Una peregrinación que, según el Pastor diocesano, está siendo “realmente fantástica y en la que se está viviendo lo que significa verdaderamente una peregrinación, que es el deseo de fortalecer nuestra fe para luego dar un testimonio fehaciente de ella”.