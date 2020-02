Los olivareros de Jaén siguen apretando al Gobierno en defensa del precio del aceite

Las promesas de Luis Planas, Ministro de Agricultura, no han convencido al sector olivarero que tras haberse reunido con él han decidido mantener la tensión y las movilizaciones en marcha. No están contentos con las vagas medidas prometidas por el ejecutivo de Sánchez para intentar recuperar los precios en origen y la insólita unidad de acción de las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas-Agro-alimentarias e Infaoliva, no sólo se debilita sino que está más reforzada si cabe.

De hecho han decidido continuar con el calendario de movilizaciones en defensa de un precio justo para el aceite de oliva. Han hecho un llamamiento a toda la sociedad de la provincia de Jaén a concentrarse, masivamente, este 24 de febrero en los 97 municipios. Serán concentraciones en las plazas de los pueblos entre las 10 y las 12 horas. Para ello, se enviará una carta a todos los ayuntamientos y se mantendrán reuniones con los alcaldes para que las concentraciones sean “masivas” o al menos eso es lo que pretenden los convocantes.

El objetivo de esta nueva acción es involucrar a todos los ciudadanos en la defensa del aceite de oliva y del olivar tradicional, ya que “con estos bajos precios el sector se hunde y la provincia desaparece”. Apelan a la unidad de todos los jienenses para garantizar el éxito de esta nueva protesta, “en la que queremos contar con ayuntamientos, cooperativas, almazaras, comercios, colegios y sociedad en general”.

Unas concentraciones que no son la única acción programada, puesto que las organizaciones continúan estudiando nuevas actuaciones, incluso más contundentes, después de los buenos resultados obtenidos con los cortes de carreteras vividos el pasado 30 de enero, “para que los políticos comiencen a tener en su agenda el problema de la grave e injustificada crisis de precios en origen que llevamos sufriendo desde hace dos años”.