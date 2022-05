El Jaén FS viaja a cartagena con la intención de certificar su presencia en el play off por el título

El Jaén Paraíso Interior FS viaja hoy miércoles a tierras murcianas para disputar la antepenúltima jornada de la 1ª RFEF Futsal contra Jimbee Cartagena. El partido tendrá lugar a las ocho de la tarde en el Palacio de Deportes y será arbitrado por Carlos Rodrigo y Fermín A. Sánchez-Molina, ambos de Castilla-La Mancha. Será televisado por LaLigaSportsTV.

Jaén Paraíso Interior FS

La expedición amarilla parte hoy hacia Cartagena para jugar uno de los últimos partidos de la liga regular. Allí se medirá contra nada más y nada menos el segundo clasificado en la tabla, el Jimbee Cartagena. La victoria sería clave para que el equipo jienense se mantuviera en los puestos de play off por el título, posición recuperada tras la última victoria liguera en casa ante Viña Albali Valdepeñas.

Antes del viajar a Cartagena , Dani Rodríguez afirmó que “para nosotros la victoria del sábado supone seguir pensando en esa octava plaza. Una vez ya acabadas estas competiciones como la Copa de España y la Copa del Rey, donde es verdad que durante ciertos tramos de la temporada pues teníamos el foco demasiado dividido y a veces algo disperso sabiendo de la oportunidad que teníamos de poder conseguir un título con nuestra gente y nuestra afición". Ya centrados en el nuevo objetivo, la clasificación para los play-off por el título, Dani Rodríguez recalca que "ahora nos volvemos a centrar de todas todas en la competición liguera, sabiendo que estamos en la recta final y que por delante tenemos tres partidos durísimos y que habrá que pelearlo mucho si queremos estar entre los ocho primeros".

Con la mente puesta en Cartagena, y hablando del apartado físico y mental, el técnico amarillo reconoció que "tendremos alguna baja de jugadores que siguen con molestias y que les ha pasado factura el partido del sábado y que a estas alturas las piernas pesan, no solo a nivel mental, sino que también a nivel de lesiones la temporada se está haciendo un poco también un poco larga para nosotros. Pero vamos a pelear por conseguir la victoria en Cartagena que pondría un panorama más favorable para esa clasificación para los play-off".

En la misma línea, aunque analizando a Jimbee Cartagena, Dani Rodríguez describió a su rival de mañana: "Sabemos con quién nos enfrentamos. Es un rival durísimo, que está en un buen momento de forma, que ya ha superado ese tramo donde tuvo muchas bajas y que quizá le mermó de cara a conseguir cotas mayores. Es un rival muy duro, que compite muy bien, que juega muy bien también y que está plagado de buenos jugadores. Lo conseguimos ya una vez, sacamos la eliminatoria de la Copa del Rey adelante, por qué no vamos a intentar sacar el partido este de liga. Para ello, sabemos que tenemos que hacer un partido muy bueno. La temporada pasada allí, en otras condiciones muy adversas, fuimos capaces de llegar allí con vida y solamente el portero jugador nos impidió jugar algo más, así que esta temporada vamos con otros objetivos y vamos a intentar hacer un gran partido porque si no, no hay otra manera de poder puntuar en Cartagena.".

Jimbee Cartagena

El cuadro dirigido por Duda ocupa actualmente la segunda posición con 53 puntos tras lograr la victoria en su derbi regional ante ElPozo Murcia Costa Cálida. En su último partido disputado en el Palacio de Deportes de Cartagena, Jimbee venció por dos a cero al último rival de los amarillos: Viña Albali Valdepeñas. Respecto a sus números en la tabla clasificatoria, además de ocupar una oposición privilegiada, Jimbee Cartagena es el tercer equipo que más empates (8) ha cosechado en la liga regular.

Plantilla: Chemi, Raúl, Bebe, Drasler, Jesús, Peru, Amin, Andresito, Guancho, J. Mínguez, Juanpi, Marinovic, Meira, Mellado, Motta, Lucão, Simi Saiotti y Solano.