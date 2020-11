El PP de Jaén pregunta al alcalde: "¿dónde están las 88 medidas para reactivar la ciudad?

El portavoz del Grupo Popular Municipal, Manuel Bonilla, ha manifestado que “ya advertimos en el mes de julio que íbamos a ser exigentes y que íbamos a estar vigilantes con el cumplimiento del acuerdo que firmamos para la reactivación de la ciudad tras la crisis de la Covid-19. Cuál es nuestra sorpresa al ver que ya han pasado tres meses y medio desde que se aprobó en el Pleno y que aún no se ha hecho absolutamente nada”.

Manuel Bonilla señaló que “ante la complicada situación económica y social que hay en la capital, los jiennenses no nos podemos permitir el lujo de tener un Ayuntamiento completamente paralizado, con un equipo de gobierno de brazos caídos, sin iniciativa y sin ideas para sacar adelante esta ciudad”.

El portavoz del Grupo Popular destacó que “el alcalde, Julio Millán, se ha acostumbrado a vivir de los proyectos que ya estaban aprobados e iniciados por el anterior equipo de Gobierno, y de llevar a cabo las propuestas que desde el Grupo Popular le hacemos ante la incapacidad manifiesta del gobierno de PSOE y Ciudadanos, pero ya el colmo del abandono de las funciones del alcalde es que ni siquiera es capaz de ejecutar las medidas que aprobamos en el Pleno”.

Manuel Bonilla ha exigido al alcalde, “que se remangue y se ponga a trabajar, que lleva ya casi un año y medio de postureo, y que Jaén no se puede permitir un gobierno municipal al que no le importa los problemas e la ciudad” y añadió que “vamos a exigir que el Ayuntamiento ponga en marcha ya las medidas aprobadas el pasado mes de julio para la reactivación de la ciudad con motivo de la crisis del coronavirus”.

El portavoz del Grupo Popular señaló que “ya está bien de que el alcalde, Julio Millán, y sus socios de Ciudadanos, estén de perfil ante esta situación y no sean capaces de adoptar medidas para atender las necesidades de los jiennenses”.

“Han pasado tres meses y medio y el alcalde no ha movido ni un dedo, ni ha llevado a cabo ni una sola de las 88 medidas económicas y sociales de competencia municipal que aprobamos. Vamos a exigir que el Ayuntamiento cumpla y que esto no quede en una mera declaración de intenciones porque mucho nos tememos que PSOE y Cs ya no quieren saber nada de este documento”.

Manuel Bonilla reiteró que “ya dijimos entonces que era necesario llegar a un pacto para la recuperación de la ciudad de Jaén, y que era fundamental la colaboración de todos los grupos políticos que contribuyeron a este acuerdo con aportaciones de diferentes colectivos, porque era el momento de sumar y no de restar. Pero lo que no podemos entender es que hayan pasado tres meses y medio desde entonces y que no se haya hecho nada de nada, y por supuesto nada sabemos de la memoria económica con dotación presupuestaria concretas que solicitamos para garantizar el cumplimiento de cada una de las medidas y este papel no quede en agua de borraja".