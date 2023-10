Jaén Paraíso Interior FS vence 4-2 a Viña Albali Valdepeñas en un electrizante encuentro

Jaén Paraíso Interior FS logra una victoria 4-2 en un emocionante enfrentamiento contra Viña Albali Valdepeñas FS en un partido que mantuvo a los espectadores en vilo.



El encuentro comenzó a las nueve de la noche en el Olivo Arena, marcando el inicio del enfrentamiento entre Jaén Paraíso Interior FS y Viña Albali Valdepeñas. Desde el inicio, la jornada ocho prometía ser un espectáculo dentro y fuera de la cancha. Ambos equipos salieron con un alto nivel de energía. El equipo de Jaén realizó cambios tempranos en su alineación, con Dani Zurdo siendo el primer suplente en ingresar al campo. Posteriormente, Renato, Mati Rosa y Pablo del Moral completaron la rotación.



El primer gol llegó después de que se señalara una falta en el borde del área, cerca del punto de penalti. Renato cedió el balón a Dani Zurdo, pero su disparo fue bloqueado por la barrera. Un minuto después, Renato ejecutó una falta y Mati Rosa remató de manera magistral para abrir el marcador. La grada estalló en celebración por este esperado y hermoso gol. Sin embargo, poco después, Eloy Rojas anotó para Valdepeñas en un mano a mano con Abassi en el minuto doce, y Lolo marcó otro gol en el mismo minuto, dando la vuelta al marcador en favor de Valdepeñas.



El entrenador de Jaén, Dani Rodríguez, utilizó un tiempo muerto a seis minutos del final de la primera parte. El equipo continuó presionando en el área rival, pero no lograron empatar antes del descanso. A dos minutos del final, se señaló un penalti a favor de Jaén, pero Álex González salió al campo para detener el disparo de Renato. Sin embargo, segundos después, Renato anotó después de una jugada individual. Con el marcador igualado 2-2, el partido se mantuvo emocionante.



La segunda mitad comenzó con un ambiente tenso. En el minuto veinticuatro, Alan Brandi anotó su segundo gol, dándole a Jaén la ventaja. Los aficionados en el Olivo Arena se emocionaron con esta precisión milimétrica. Aunque Valdepeñas intensificó su juego, Jaén no cedió terreno. Mati Rosa agregó su segundo gol en el minuto veintinueve, llevando la ventaja de Jaén a 4-2. A pesar de los intentos de Valdepeñas, Alan Brandi golpeó el larguero en el minuto treinta.



Los jugadores de Jaén, a pesar de la ventaja, no bajaron la guardia en los minutos finales del partido, ya que las contras de Valdepeñas seguían siendo peligrosas. Con tres minutos restantes, el entrenador de Valdepeñas, David Ramos, optó por jugar con el portero de campo. Sin embargo, no lograron marcar y Jaén se llevó la victoria con un marcador de 4-2, generando una gran celebración en la grada. Esta victoria fue más que un simple triunfo para Jaén Paraíso Interior, ya que representó un regreso al camino del éxito en una noche emocionante en el Olivo Arena.