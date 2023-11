Jaén Merece Más ha habilitado un buzón de quejas para los usuarios del ferrocarril

Jaén Merece Más vuelve a denunciar la dejadez de RENFE con las líneas ferroviarias en nuestra provincia tras quedarse en tierra casi un centenar de viajeros en las estaciones de Jaén y de Linares-Baeza con destino Madrid. Situación ésta que a juicio de JMM se debe entre otras,"a la falta de personal actual en RENFE, así como a la falta de coordinación del centro de servicio de gestión de Renfe de Madrid".

Esto es un nuevo episodio de incidencias con los trenes que llegan o salen de nuestra provincia de la que se ha hecho eco Jaén Merece Más, tras suprimir en el día de hoy RENFE el servicio de ferrocarril de las 7:12 horas de la mañana y emplazar a los usuarios de esta línea 18031 con destino Madrid a coger el tren de las 9:12 horas “con el consiguiente perjuicio que se causa a estas personas” como así ha destacado el responsable de la plataforma en defensa del ferrocarril de Jaén y Linares-Baeza, Luis Marín.



Marín ha explicado que ese hecho viene como consecuencia del retraso del tren 18036 de ayer por “lo que el maquinista de ese tren tenía que haber iniciado el viaje con destino a Madrid esta mañana, sin embargo, este trabajador no tenía el descanso reglamentario. A pesar de esta situación en la que el maquinista no había cumplido con el descanso exigido, había un maquinista de reserva en la estación al que no se le avisó para suplirlo porque el centro de gestión de Madrid no trabaja de noche. La externalización de las cargas tiene estas consecuencias como no sacar los citados trenes en su momento”.



Asimismo, Marín ha resaltado que “es imperdonable, es indignante, lo que está pasando a nivel ferroviario en este país en concreto en nuestra provincia de Jaén”.



De igual forma, el partido Jaén Merece Más, ha habilitado un buzón de quejas donde los usuarios del ferrocarril puedan exponer las incidencias o experiencias que han tenido en la utilización de los servicios ferroviarios. Con esta iniciativa JMM pretende desarrollar un informe con datos reales para presentar a RENFE con el objetivo de seguir "abanderando la lucha contra la desmantelación de los servicios ferroviarios" en Jaén. Las quejas pueden formularse a través de https://www.jaenmerecemas.es/problemas-tren-jaen/