Imaginafunk 2023 reafirma su carácter internacional

Pozo Alcón acogerá los próximos 28 y 29 de julio Imaginafunk 2023, festival que reafirma su carácter internacional y que este año presenta también como novedad su traslado al municipio de Pozo Alcón, espacio en el que aprovechará algunos de sus enclaves naturales más relevantes como escenario de algunas de sus actividades.

Tras el avance del cartel, que despertó un gran interés por la presencia de propuestas de la talla de la banda japonesa Osaka Monaurail o del británico Omar, el cartel se refuerza con la presencia de una de las grandes voces del momento como es Martina Skat (Premio Enlace Funk ‘Los Clinton’ 2022 a ‘Mejor Canción’), la garra y talento de The Agapornis o dos grandes referentes de la música negra nigeriana, como son Ruth Mahogany and The Arb Music Band y Ara Queen of Drums, flamantes ganadores del programa ‘Vis a Vis’ de Casa África’.



CARTEL del #TAKE15



Osaka Monaurail (Japón): Banda constituida en 1992 como la primera formación de funk de Japón, con claras influencias de James Brown, Curtis Mayfield, Isaac Hayes y por supuesto los J.B.s. La banda, liderada por el carismático Ryo Nakata, a la voz, destaca por su impresionante puesta en escena, con todos sus integrantes vestidos de manera impecable con elegantes trajes, moviéndose al unísono; mientras que la sección de vientos efectúa un deslumbrante despliegue de talento.





Mop Mop (Italia) feat Anthony Joseph (Trinidad y Tobago): La tercera confirmación del #TAKE15 es el tándem formado por estos dos grandes artistas. Andrea Benini, también conocido como Mop Mop es un músico, productor musical y compositor de Cesena, Italia. Su propuesta es una mezcla que suma funk, afro y jazz. Por su parte, Anthony Joseph Anthony es un poeta, novelista y músico de Trinidad y Tobago, vocalista y líder de Spasm Band, que hace unos años inició también un proyecto musical en solitario. Su sonido tiene como influencias los ritmos caribeños y africanos, que combina con jazz, funk y con la palabra hablada. El combo entre las propuestas lideradas por estos dos grandes artistas será sin duda uno de los platos fuertes de esta edición del festival jienense.





Omar+QCBA (Reino Unido): Está reconocido como uno de los mayores exponentes de la música soul del Reino Unido de las últimas cuatro décadas. El mejor argumento para respaldar esta afirmación es la larga lista de artistas legendarios que han colaborado con él o han ponderado su talento, como Stevie Wonder, el difunto Leon Ware, Erykah Badu, Common, hasta Carleen Anderson, D'Angelo y Caron Wheeler de Soul II Soul, Angie Stone y los artistas británicos Courtney Pine, Rodney P, Kele LeRoc, Natasha Watts o Estelle. Todos ellos han valorado como original y única su magistral voz; su maestría musical; y su creatividad a la hora de escribir canciones.





Martina Skat (España): Cantante, compositora y productora española con una relevante presencia internacional. Sin duda es una de las voces más personales, elegantes y vibrantes de la escena actual. Formada desde muy joven en el jazz y el soul, es el funk el género donde se siente más cómoda y en el que muestra la máxima expresión de sí misma. El año pasado presentaba su trabajo ‘Miss Funk’ que ya le ha traído muy buenas recompensas, como por ejemplo el Premio Enlace Funk 2022 ‘Los Clinton’ en la categoría a mejor canción por ‘Your Love Is Fire’.







Ruth Mahogany and The Arb Music Band (Nigeria): Ruth Mahogany comenzó su andadura en las artes escénicas en 2016 como poeta de la palabra hablada. Poco a poco la artista pasó a fusionar música, poesía y otros elementos de hiphop y del soul. Es conocida por crear contenidos profundos con el objetivo de contar historias de forma consciente y, a lo largo de los años, ha sido invitada por organizaciones internacionales para contar historias de campañas a través de la música y la poesía. Es una de las bandas ganadoras del programa ‘Vis a Vis’ 2023 de Casa África.









Ara Queen of Drums (Nigeria): Aralola Olamuyiwa, más conocida como Ara Queen of Drums es un icono cultural, una baterista aclamada internacionalmente, cantante y bailarina, que ha actuado junto a estrellas internacionales como Stevie Wonder, Angelique Kidjo, Femi Kuti, Wiz Kid, David O, Burna Boy, Wyclef Jean, etc. Es otra de las propuestas seleccionadas en el programa ‘Vis a Vis’ 2023 de Casa África.







Los DJ´s y las sesiones son otros de los grandes atractivos durante todo el festival, y especialmente para cerrar cada noche. En esta edición, ya se ha confirmado la presencia de Dj Floro y David Alguacil; además de alguna otra sorpresa.



Actividades Paralelas



Como ya se anunció hace unos meses, además de los conciertos de la noche este año se ha realizado un esfuerzo extra para incrementar los contenidos de las actividades paralelas de Imagina Funk, que se desarrollarán tanto en la localidad de Pozo Alcón, como en diferentes rincones de su entorno natural. Así, aunque todavía está por cerrar este apartado, habrá una Pool Party —tanto el viernes como el sábado— en la Piscina Municipal; una Brass Jam; una exposición retrospectiva del festival (2008-2022) de ‘Sitoh’ Ortega; un taller de Hip Hop con Frank T; Pasacalles a cargo de Gata Brass o una masterclass con Pepe Bao; entre otras propuestas que aún se están definiendo. Por otro lado, también se está hablando con los empresarios de la zona que ofertan actividades de turismo activo y en la naturaleza, para que los visitantes y público en general puedan conocer sus atractivos servicios y disfrutarlos durante ese fin de semana.



Por otro lado, y para facilitar el acceso del público a las actividades que se organizarán en el casco urbano de Pozo Alcón, se está trabajando en un servicio de autobuses que recorrerá los distintos alojamientos rurales, hoteles y campings repartidos entre la localidad y el Embalse de la Bolera.



Concurso de Bandas de Música Negra



Otra de las novedades del #TAKE15 será que volverá a celebrarse el Concurso de Bandas de Música Negra, que se celebró durante varias ediciones pasadas. Así, ya se publicaron las bases de esta edición, en la que podrán participar bandas de los estilos relacionados con el Funk, como el Soul, Boogaloo, Afrobeat, Disco, etc., residentes en España.



Los participantes no podrán poseer contrato o trabajo discográfico con compañía alguna en el mercado. Sí serán aceptados aquellos trabajos que hayan sido autoeditados por los propios grupos. Se tendrá en cuenta la originalidad y composición de las canciones propias. Será admitida la participación de covers band, por lo que los temas incluidos a concurso no necesariamente deberán ser originales. El plazo de presentación se extiende desde la publicación de la convocatoria hasta el 30 de mayo de 2023.



Se establecen diferentes premios:



1º- Actuación en la edición de 2024 de Imagina Funk + 300 euros en concepto de bolsa de viaje



2º- 250 euros en concepto de bolsa de viaje



3º- 200 euros en concepto de bolsa de viaje



4º- 200 euros en concepto de bolsa de viaje





Las entradas están disponibles en la plataforma Wegow y Entradas.com, a 25 euros la entrada de día y 40 el abono (durante el festival, el coste de la entrada de día será de 30 euros y el del abono de 50 euros).