Consumo prevé la inspección de más de mil bares, restaurantes y cafeterías de Andalucía

Los establecimientos de restauración vuelven a estar este año en el foco de la inspección de consumo de la Junta de Andalucía, con una campaña de control que ha comenzado en el mes de febrero y que se prolongará hasta el mes de noviembre.

Esta campaña es de ámbito autonómico y la ejecutan los servicios provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la normativa vigente que les resulta de aplicación. La campaña contempla en 2024 la inspección de, al menos, 1.000 establecimientos de restauración en las ocho provincias andaluzas.

La inspección abarca, además del Decreto 198/1987, de 26 de agosto, por el que se establecen determinadas medidas en defensa de los consumidores y usuarios para los establecimientos de restauración y similares y de la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, la aplicación de normativas referentes a cartas, hojas de quejas y reclamaciones, aceiteras, información sobre alérgenos e intolerancias y al control metrológico de las balanzas que existan en los establecimientos.

La Dirección General de Consumo recuerda que, en la campaña de 2023, se realizaron en toda Andalucía 1.233 inspecciones en 697 establecimientos de restauración visitados, agrupadas en 705 expedientes de inspección, de los que 128 resultaron con incumplimientos, lo que supone un 18,2%.

El mayor porcentaje de incumplimientos se produjo por algunas de las siguientes cuestiones relacionadas con el establecimiento: no se disponía de las hojas de reclamaciones de la Junta de Andalucía ni del cartel anunciador de las mismas; no se exponían los precios de las comidas y las bebidas; las cartas de comidas y bebidas o las listas de precios no se encontraban situadas tanto en el exterior como en el interior; en mesa no se entregaba, antes de la prestación del servicio, una carta o lista que contenga la totalidad de lo ofertado, con mención expresa de los productos, servicios y precios; no se cumplía la obligación de venta por unidades de peso en la oferta al público de productos de charcutería, queso u otros productos susceptibles de ser cortados de una pieza principal; no se cumplía con la obligación de venta en peso o por unidades cuando se ofertan al público por ejemplo almejas, coquinas, gambas, langostinos, cigalas, entre otros.

Consumo Responde

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados (salvo festivos), así como a través de la página web https://www.consumoresponde.es, y de los perfiles de X (@consumoresponde), Facebook (www.facebook.com/consumoresponde) e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los servicios provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.