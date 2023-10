Cáritas de Jaén brindó asistencia a 644 personas sin hogar en 2022

Bajo el lema "Comparte tu red. No dejes que se queden fuera de cobertura," Cáritas Diocesana de Jaén está llevando a cabo una serie de eventos esta semana en conmemoración del Día de las Personas Sin Hogar, que se celebrará el próximo domingo 29 de octubre. El propósito de esta campaña, respaldada en todas las diócesis de España, es destacar la realidad de las personas sin hogar y abogar por los derechos de este grupo en situación de exclusión social. Según datos del Programa de Personas Sin Hogar de Cáritas Diocesana de Jaén, el año pasado se brindó asistencia a 644 personas sin hogar a través de los recursos gestionados por esta institución de la Iglesia, que incluyen el Hogar y el Centro de Día Santa Clara, la Casa de Acogida Nuestra Buena Madre y la Casa de la Luz.



Sonia Quirós, responsable del Programa de Personas Sin Hogar de Cáritas Diocesana de Jaén, destaca que este colectivo en situación de exclusión social se encuentra marginado de la sociedad y necesita soluciones que se adapten a su realidad, más allá de satisfacer sus necesidades básicas. Esto implica la creación de oportunidades y procesos de cambio a través de la acogida, el apoyo y la participación. En este contexto, se insta a las autoridades públicas a garantizar los derechos de todas las personas con un compromiso real.







Este año, se presta una atención especial a la situación de las mujeres sin hogar. Cáritas Española enfatiza la grave vulnerabilidad que experimentan las mujeres en esta situación, quienes se sienten solas, desprotegidas, inseguras y cuestionadas. Según Cáritas Española, dos de cada diez personas sin hogar son mujeres, una estadística que genera preocupación y requiere una mayor atención por parte de la institución para identificar y poner en marcha los recursos necesarios para proteger especialmente a las mujeres en situación de sinhogarismo.

Manifiesto 2023

Dentro de los actos programados, Cáritas ha celebrado este jueves un acto público en la Plaza de la Constitución de la capital, en el que ha participado más de un centenar de personadas y se ha dado lectura al manifiesto de la campaña de este año. En él, se pide a las Administraciones que el derecho humano a la vivienda sea “una prioridad política”. “Cuando no hay vivienda se vulnera el derecho al agua, a la higiene, a la seguridad, a la alimentación, al uso de tecnologías, a tener una dirección para las gestiones. También a la salud física y mental. Ese es el efecto dominó”, se lamenta. Se denuncia, asimismo, que se vulnera “el derecho al empadronamiento, necesario para acceder al sistema de derechos”. “Cuando no hay vivienda no solo se come mal, sino que se deja de comprar para cocinar, se pierde cada vez más autonomía y la situación se cronifica aún más”, se añade.





Con respeto a los espacios públicos, se exige que sean “públicos de verdad”. “Las personas que duermen en la calle lo hacen porque no tienen otro lugar: los bancos individuales, los alambres y las rampas expulsan sin solución. ¿Dónde queda la dignidad?”, se pregunta en el manifiesto. También se pide a la sociedad que “amplíe la mirada y se ponga en el lugar de las personas que viven una situación diferente”. Además de pedir “respeto y buen trato” para el colectivo, envían un mensaje de ánimo a las personas sin hogar: “Que sepan que no son invisibles. Sabemos que nadie está en la calle por propia voluntad”. “Queremos una sociedad que priorice el derecho humano a la vivienda y se comprometa de forma real. No dejemos que se queden fuera de cobertura. Comparte tu red”, concluye el manifiesto.

Jornada de puertas abiertas

Dentro de los actos programados, el domingo próximo se celebrará la eucaristía de las personas sin hogar en la parroquia de Santa María Magdalena de la capital, a las doce y media, a la que seguirá una jornada de puertas abiertas y convivencia en el Hogar Santa Clara de Cáritas.