“Aquí no sobra aceite de oliva, sobran especuladores” afirman desde UPA Jaén

La Unión de Pequeños Agricultores salió de la reunión con el ministro de Agricutlura, Luis Planas, razonablemente satisfecha porque se haya centrado un encuentro monográfico en el olivar y con propuestas encima de la mesa para defender un modelo de agricultura familiar sostenible, económica, social y medioambientalmente. Aunque por otra parte siguen muy preocupados por el momento tan delicado en el que se encuentran. El responsable sectorial de olivar de UPA Federal, y secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, destaca que las administraciones, europea, nacional y autonómica, tienen competencias para revertir la ilógica situación de bajos precios que llevamos padeciendo en el olivar tradicional desde hace dos años.

"No es cierto que todo el sector del olivar tenemos dificultades. El olivar tradicional, que es el mayoritario en nuestro país y en Andalucía no puede soportar este nivel de precios. Producir un litro de aceite nos cuesta 2,70 euros y nos lo pagan por debajo de 2 euros. Llevamos perdiendo dinero más de dos años y no hay ninguna razón que lo justifique, porque no tenemos producciones excedentarias, ya que todo lo que se produce se consume. No sobra aceite de oliva, sobran especuladores. Y las administraciones públicas, desde Europa, pasando por el Ministerio y llegando a las comunidades autónomas, tienen competencias que pueden revertir esta situación".

Para UPA no hay razones objetivas por las que sufrimos esta crisis de precios. "En el caso concreto de la PAC, cuya negociación del nuevo marco abre ahora un periodo interesante, se debe apostar por el olivar que tiene más dificultad. Se trata de que haya una retribución justa en todos los eslabones de la cadena. Se tienen que poner medidas valientes para que tengamos una estabilidad en los precios que es buena para todos, para los productores, para la industria, para la distribución y para los consumidores, porque ellos no perciben una caída el 40% en el precio del aceite en origen, y eso hay que regularlo. Queremos vivir dignamente de nuestras explotaciones, proporcionar alimentos de calidad que generan bienes públicos (freno a la desertificación, sumidero de CO2, aumento de la biodiversidad....) y que es la mejor receta para los consumidores, que son para quienes queremos seguir trabajando", concreta Cristóbal Cano.

Por último, Cano considera que herramientas como el almacenamiento privado "no son ágiles" y necesitan mejorarse. "Hemos necesitado tres procesos de licitación para conseguir una cifra significativa. Ahora se han almacenado más de 170.000 toneladas y confiamos en que en el cuarto periodo se superen las 200.000". Eso sí, subraya que se han puesto encima de la mesa algunas medidas nuevas e interesantes como un programa de gestión del olivar dentro de la PAC, tal y como está en el vino y en las hortalizas, lo que supondrá un impulso presupuestario para el olivar.