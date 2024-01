Andalucía, desde 1930 a hoy, a vista de pájaro

Las políticas de gestión del territorio desarrolladas por las administraciones publicas, como la cartografía, la información geográfica, el trazado de infraestructuras viarias e hidráulicas, el planeamiento territorial y urbanístico, la política agraria o la gestión del medio natural, han tenido en la técnicas fotográmétricas en general y en el uso de las fotografías aéreas en particular una herramienta indispensable.

Fruto de todos estos trabajos la Junta de Andalucía ha ido acumulando un amplio fondo de imágenes fotográficas, estimado en más de 400.000 fotogramas, que en su mayoría se ha archivado y gestionado por parte del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

En la actualidad el archivo fotográfico del Instituto de Estadística y Cartográfica de Andalucía se encuentra integrado por fotografías aéreas en dos tipos de soportes:

En formato analógico, aproximadamente unos 100.000 fotogramas, tanto negativos como positivos, estructurados en series de fotografías aéreas que abarcan desde la segunda mitad del siglo XX hasta principios de este siglo. Estos fotogramas son accesibles para su consulta y uso general por medio de su búsqueda y escaneado manual.

En formato digital, unos 300.000 fotogramas, que componen la que denominamos "Fototeca. Fotografías aéreas de Andalucía". Una parte de estos fotogramas son capturados por cámaras digitales aereotransportadas y otra parte por cámaras analógicas posteriormente digitalizadas por escáneres fotogramétricos.

De los 300.000 fotogramas disponibles en formato digital, se incorporan a la nueva aplicación más de 220.000 y se continuará alimentando la misma hasta la difusión de todos ellos en los próximos meses.

Todas estas fotografías aéreas que cubren la totalidad del solar andaluz y con un amplio rango de fechas y escalas de vuelos no sólo sirven a las necesidades de la administración pública. Desde los orígenes de la Fototeca, el IECA tuvo presente que, en el ejercicio de sus competencias, este patrimonio documental debía ponerse a disposición de la ciudadanía, para atender sus necesidades de información geográfica, en las que el documento fotográfico tiene la propiedad de ser muy eficaz acreditando la realidad territorial. No en balde, desde su fundación, el IECA ha atendido innumerables peticiones vinculadas a esta propiedad en procedimientos urbanísticos, de valoraciones, de usos del suelo, de acreditación de propiedad, etc.

Junto a la atención presencial, el canal principal para la obtención de fotogramas ha sido la plataforma en internet FOTOTECA, que tras más de una década desde su entrada en servicio presentaba problemas de obsolescencia tecnológica, tanto en la carga y gestión de vuelos y fotogramas, como en las funcionalidades de búsqueda, consulta y descarga de la información, razón por la que se ha abordado la evolución tecnológica de la aplicación desarrollando un nuevo sistema de información que ha sido actualizado en una triple vertiente: Normalizar y centralizar el almacenamiento y gestión de los datos, facilitar la actualización y carga de vuelos y fotogramas, y actualizar la herramienta web facilitando la búsqueda, visualización, consulta y descarga de fotogramas por parte de los usuarios e incorporando nuevas funcionalidades.

Para hacer más amigable la búsqueda los vuelos se han organizado en series documentales clasificadas según su escala, fecha del vuelo, ámbito territorial y propósito de realización, estableciéndose las siguientes categorías:

Vuelos de ámbito regional con cobertura superior a 2 provincias.

Vuelos de ámbito local que incluyen zonas en varios municipios y/o provincias.

Vuelos asociados a infraestructuras tales como carreteras, pantanos, vías férreas, etc.

Vuelos de ámbito urbano-municipal que incluyen núcleos urbanos o ámbitos inferior al municipio.

Vuelos históricos anteriores a 1970.

Vuelos de zonas costeras ceñidos a la banda litoral con poca cobertura hacia el interior regional.

Para la consulta y descarga de los fotogramas, partiendo del desarrollo propio del SIG Corporativo de la Junta de Andalucía, Mapea, se ha optado por la visualización en pantalla y posibilidad de descarga directa de todos y cada uno de los fotogramas incluidos en el sistema, de forma que el usuario puede consultar en pantalla los fotogramas y sus metadatos básicos, y descargar los mismos en formato JP2.

Como visor web cuenta con las utilidades habituales para estas tecnologías tales como pam, zoom, mediciones, posibilidad de crear y editar geometrías, o búsquedas generales catastrales, por topónimos, callejero, etc.

Principales novedades

Como elementos novedosos, entre las funcionalidades incluidas, destaca un potente motor de búsqueda que permite concatenar criterios tales como nombre, ámbito geográfico, vuelo digital, vuelo analógico, vuelo en blanco y negro, color o infrarrojo; o la búsqueda temporal que permite al usuario acotar el año de inicio y el año final, desde 1930 hasta la actualidad.

Además destaca la nueva funcionalidad para la visión en tres dimensiones de fotogramas contiguos de pares de fotogramas en 3D para lo que el usuario debe disponer de gafas de visión estereoscópica.

Para mejorar la reutilización de los fotogramas que se ofrecen también está disponible un catálogo de los mismos que, utilizando la herramienta CKAN, permite que plataformas de datos abiertos se puedan comunicar de forma directa y recuperar aquellos datos necesarios facilitando la integración con otros proyectos nacionales como el modelo federado de fototecas.

La aplicación "Fototeca. Fotografías aéreas de Andalucía" está accesible desde la web del IECA, donde también está disponible para su consulta la información asociada al proyecto.