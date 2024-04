Victoria aplastante: Jaén Rugby 55-9 CR Costa Almería

El equipo de Jaén Rugby que milita en Liga Andaluza se quitó de un plumazo toda su ansiedad. No había más que ver la sonrisa de sus jugadores al salir del césped de Las Lagunillas para darse cuenta de la importancia que tenía para ellos la victoria –por fin- de este pasado domingo. Los jiennenses derrotaron a un mermado CR Costa Almería por 55-9 rozando el sobresaliente.



Y eso que comenzaron el encuentro con dudas. Tampoco el equipo regional de Jaén Rugby anda sobrado de efectivos, así que hubo cambio de posiciones. Los almerienses se adelantaron gracias a dos golpes de castigo en los primeros veinte minutos (0-6). Fue cruzar el ecuador de la primera parte y se abrió la espita. Veteranos que corrían como jóvenes, jóvenes que pensaban como veteranos. Con ese espíritu le dieron la vuelta al marcador con tres ensayos –uno de ellos transformado- a los que CR Costa Almería sólo pudo dar la réplica pasando otro golpe entre palos. No era fácil romper la defensa visitante, pero Ernesto Alfaro, Pablo Montijano y Manuel Jódar lo consiguieron gracias a un gran juego colectivo. Con un 17-9 en el marcador se llegó al intermedio.



El descanso no frenó la progresión de Jaén Rugby. A los dos minutos de reanudarse el encuentro, el tercera línea Antonio Siles aumentó la ventaja con una carrera espectacular de campo a campo (22-9). Él mostró el camino -concentración, velocidad y potencia- para que su equipo siguiera sumando ensayos. Alfaro volvió a posar el balón en la zona de marca dos minutos después y Daniel Blanco lo transformó (29-9). Blanco recogió el testigo como pateador que le cedió Pablo Montijano, que no había atinado, por poco, en tres de las cuatro transformaciones anteriores.



CR Costa Almería no le perdía la cara al partido, pero las fuerzas iban menguando. Los jiennenses, por el contrario, se iban creciendo a medida que su juego se imponía al del rival. En este último tercio de partido, el balón volaba de una mano a otra, los apoyos eran constantes, los contra rucks efectivos y la defensa, un muro. Fernando Melero, Javier Ferreres y Emilio Martín consiguieron tres nuevas marcas –dos de ellas transformadas por Blanco- en sólo cinco minutos. Diecinueve puntos, los mismos que en toda la primera parte (48-9).



Una amarilla a Emilio Martín en el tramo final de partido igualó las fuerzas, pero la suerte estaba echada. Victoria y punto bonus ofensivo. Cinco puntos de los seis sumados durante toda la temporada. Pero nos queda el último ensayo. Siles lo volvió a hacer, una carrera de juvenil para un veterano delantero. Esta vez no anotó por el ala, sino bajo palos, para ponerle la guinda a su buen partido. Los dos últimos puntos del partido los anotó Dani Blanco pateando la transformación.



Los jugadores celebraron el pitido final del colegiado Antonio Soriano tanto como el casi medio centenar de espectadores que disfrutaron del encuentro desde la grada. Los rostros de Julián Moral, el capitán, de Ocaña, de Manan, de Raúl Velasquez mientras buscaban el vestuario expresaba el “hoy sí” que recorría los sentimientos de todo un equipo.



La liga no ha terminado. Queda un último encuentro contra CR San Jerónimo, segundos. El tópico que se usa llegados a este punto de una crónica es decir que no será un partido fácil. ¿Pero cuál lo ha sido para este equipo durante la temporada?