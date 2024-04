Regresa a Jaén el Campeonato de Andalucía – XV emorial Juan David de la Casa, 14 años después

El concejal de Deportes, José María Álvarez, y la presidenta del Unicaja Jaén Paraíso Interior, Encarnación Vallejo, han presentado el Campeonato de Andalucía de clubes de Primera División – XV Memorial Juan David de la Casa, una competición organizada por la Federación Andaluza de Atletismo, mediante delegación en el club de la capital, con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes, que cederá la pista Ángel Cortés, aportará personal humano y gran parte del equipamiento necesario para la disputa de la prueba; la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. Ha sido en un acto en el que también han estado presentes la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo; la presidenta de la Fundación Unicaja, Carmen Espín, y el atleta del club anfitrión y campeón de España de salto de altura, Carlos Rojas.



La cita se celebrará este sábado 20 de abril a partir de las cuatro de la tarde y contará con la participación de unos 500 atletas de 24 clubes procedentes de toda la comunidad autónoma. 12 de ellos competirán en categoría masculina y otros doce, en la femenina.









Álvarez se ha congratulado de que, tras la celebración, el pasado fin de semana, de la primera jornada de la Liga JOMA masculina de Clubes de División de Honor, “tengamos de nuevo en la capital una competición de atletismo de primer nivel. Estamos encantados de que esta cita vuelva a celebrarse en la capital tras la homologación de la pista Ángel Cortés e invitamos a todos jiennenses a pasarse por La Salobreja, porque van a tener la oportunidad de disfrutar de muchos de los mejores atletas de la comunidad autónoma en las diferentes disciplinas, porque no podemos olvidar que el atletismo no es solo correr, sino también saltar y lanzar, y la programación incluye todo tipo de pruebas”.



En la misma línea se ha manifestado Encarnación Vallejo, que ha asegurado que “Juan David de la Casa no solo se merece este memorial y que lo disfrutemos por él, sino también que volviera a celebrarse en Jaén” tras catorce años celebrándose en Andújar. “Agradezco enormemente a la localidad las veces que nos ha permitido disputar allí la competición, pero, realmente, nos sentimos muy orgullosos y contentos de que podamos disfrutar de nuevo aquí de una fiesta del atletismo en la que contaremos, además, con un equipo masculino y otro femenino”.



El Unicaja Jaén Paraíso Interior afronta la competición con las mayores aspiraciones pese a que la coincidencia con la celebración del Campeonato de España Universitario conllevará la baja de varios atletas importantes. Gran parte de los equipos lo formarán deportistas de la tierra para que tanto ellos, como sus familias, puedan disfrutar de lo que supone competir en casa. En este sentido, Carlos Rojas ha afirmado que “para nosotros es un campeonato muy especial y siempre intentamos dar el máximo nivel para recordar a Juan David de la Casa de la manera que se merece por haber comenzado esa labor que ha sido luego continuada por el resto de nuestros presidentes”.



Una de las novedades de la décimo quinta edición del memorial, que comenzará a las cuatro de la tarde, es que se entregará por primera vez el premio Juan David de la Casa, que la junta directiva del Unicaja Jaén Paraíso Interior concederá a partir de ahora a una persona destacada en el ámbito deportivo y que este año ha recaído, a título póstumo, en el propio homenajeado. Recogerá el galardón su hija, Patricia de la Casa.