José Luis Romera y Eduardo Ordóñez, bronce en la Copa de España

Eduardo Ordóñez y José Luis Romera, del CD Athenas, consiguieron el pasado fin de semana sendas medallas de bronce en la Copa de España celebrada en Barcelona. Por su parte Javier Sánchez logró subir a todo lo alto de podio en la Fase de Sector Junior.

La Fase final de la Copa de España, una de las más fuertes que se celebran en nuestro territorio nacional, contó con la participación de 252 judocas de cinco países y es la primera competición puntuable para el Ranking Nacional de Copas de España 2020.

Eduardo Ordoñez, participó en el peso de 66 kilos donde tomaron parte un total de 32 participantes. En sus cuatro primeros enfrentamientos tuvo sus rivales fueron franceses; en primera ronda se deshizo de Anthony Adrover; en octavos vencía a Alexis Lópes, en cuartos a Mathis Jiménez, cediendo en una semifinal muy igualada ante Nicolás Denau. Ganando el bronce al español José Manuel Morales.

Por su parte José Luis Romera que compitió en menos de 81 kg., donde hubo 43 competidores, vencía en primera ronda al catalán David Salinas; en segunda ronda al francés Mohammed Sekkal, en octavos de final al también francés Oliver Le Loarer, en cuartos al francés Maxime Hiriart, pero no pudo acceder a la final al ceder en semifinales ante el paraguayo Alain Aprahamian, ganando el bronce al bieloruso Andrei Kutsan.

Romera, en declaraciones a COPE JAEN, ha referido que “fue una competición muy dura, con participación de importantes judocas de varias nacionalidades. A persar del nivel, estoy muy contento porque he competido dignamente, aunque en semifinales tuve que ceder. No obstante, esta medalla de bronce, me aporta muchos ánimos e ilusiones para poder afrontar con garantías las próximas competiciones en las que voy a participar”.

Por su parte, Ordóñez, también valoró el alto nivel en su categoría y significó que “estoy contento por lograr esta medalla ante grandes judocas y, a partir de ahora, tendré que seguir trabajando si cabe más intensidad, para volver a estar en el podio en otras competiciones”.

Los dos judocas jaeneros, representaron en esta competición a la selección andaluza, estando presente el seleccionador Diego García, m8iembro también del CD Athenas, quien sobre el evento refirió que “estoy muy satisfecho del rendimiento tanto de Romera como de Ordóñez, pues sus actuaciones las puedo catalogar como buenas ante rivales muy complicados que pusieron las cosas muy difíciles”. A partir de ahora seguiremos entrenando con intensidad y muy motivados para seguir alcanzando nuevas medallas, en los eventos que tenemos programados para acudir”.

Tras estos resultados Romera se coloca primero, y Ordóñez, segundo, en el ranking nacional de Copas de España.

Fase Sector Sur Junior

Otro judoca del CD Athenas, Javier Sánchez López consiguió la medalla de oro en la Fase Sector Sur del Campeonato de España Junior. La competición se celebró en el Pabellón Multiusos de Guadalajara y contó con la participación de las comunidades de Canarias, Castilla la Mancha, Extremadura y Andalucía.

Sánchez compitió en el peso de menos de 73 kg. y el sorteo quiso que librase en primera ronda, por lo que entró en competición en cuartos de final donde se enfrentó a su compañero de la selección andaluza, el granadino Juan José Callejas. Fue un combate muy igualado, donde el granadino se adelantó en el marcador, igualando el resultado el jienense en el último segundo de combate, por lo que fueron a técnica de oro (prórroga) donde el primero que marca gana el combate. Fue Javier quien tras dos minutos de intenso combate puedo marcar la diferencia con un ouchigari (siega hacía atrás) que puso la espalda de su compañero sobre el tatami.

En semifinales le esperaba el canario Adrián Ramírez, competidor zurdo, especialista en uchimata (técnica de piernas hacía delante) que Javier supo anular desde el principio del combate, consiguiendo finalizar por ippon (máxima puntuación) antes de que acabasen los cuatro minutos reglamentarios de combate.

En la final se enfrentó al extremeño Mario Melgosa, un judoca muy estable, especialista en judo suelo, que entrena en el Centro de Tecnificación de Cáceres. El combate lo empezó dominando Javier Sánchez, que conseguía imponer siempre su agarre, pero no conseguía abrir la defensa del extremeño, hasta superar los tres minutos de combate, donde Melgosa intentó un uchimata (proyección hacía delante de piernas) de Javier, quien aprovechó para hacer una combinación hacía atrás finalizando con la espalda de su oponente en el tatami al proyectarlo con su movimiento especial (ouchigari).

Con este título, Sánchez consigue su clasificación para la Fase Final del Campeonato de España Junior, que se celebrará el próximo día 22 de febrero en Alcalá de Henares (Madrid).