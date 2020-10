Empate a cero en el retorno del Linares Deportivo a 2ª B

El retorno del Linares Deportivo a la categoría de bronce del fútbol español se saldó con un empate a cero goles en el electrónico del Municipal de Linarejos, ante un rival, el Yeclano Deportivo, equipo revelación del grupo de la categoría en la accidentada temporada 19/20.

Para esta primera cita futbolera de la liga 20/21 -no se jugaba un partido oficikel en Linarejos desde el 8 de marzo-, el mister de los azulillos, Alberto González, sorprendió a la afición con un once inicial repleto de cambios y sorpresas en el que Isra Cano saltó al terreno de juego como titular realizando un muy buen papel a pesar de su corta edad y la inexperiencia en la categoría, mientras que dos de los "habituales", Chendo y Josema, no formarón parte del once inicial, algo bastante inusual la pasada temporada. Fran Morante y José Cruz también demostraron que están a la altura de la categoría y que darán tardes de gloria en el cesped.

En la primera mitad del encuentro, no hubo un dominador claro y los equipos dispusieron de alguna ocasión para haberse adelantado en el marcador. Durante buena parte de la segunda mitad fue el Linares Deportivo quiene dominó en el terreno de juego si bien, esta finalizón de manera más abierta donde hubo emoción y ocasiones por ambas partes sin llegar a materializarse el gol.

Al final justo reparto de puntos en Linarejos entre dos equipos que se mostraron como dos firmes candidatos a mantener la categoría al final de la temporada. Cierto es que esto acaba de amepezar, pero si siguen trabajando como ayer sobre el terreno de juego, no tendrán problemas para conseguir el objetivo.