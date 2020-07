El Ejido 2012 pone fin al sueño del Real Jaén de jugar en 2ªB la próxima temporada

‘No puedo ser’, ‘otra vez será’, han sido las dos frases más pronunciadas este fin de semana tras el resultado cosechado en la final del play off exprés que el Real Jaén disputó el sábado contra el Ejido 2012. El empate a uno en el marcador del Marbella Center dio el ascenso al equipo almeriense. Se adelantaron, a pesar de que jugaban con un hombre menos, los jienenses con un gol de Pato, pero antes del minuto de hidratación empataron los ejidenses con el tanto de Falu.

Al final la decepción se apoderó de los componentes del Real Jaén que perdieron una gran oportunidad para recuperar la categoría perdida hace tres temporadas.

Ahora, hay que mirar al futuro con optimismo para planificar una temporada 2020-21, que da la impresión será también atípica, y formar una plantilla con aspiraciones de nuevo al ascenso.

El Linares Deportivo espera rival

Por su parte, el Linares Deportivo, una vez jugados todos los encuentros de play off, espera conocer al rival con el que se enfrentará en la repesca como primer clasificado del grupo IX. Marino, Lealtad y Alcoyano, además del Portugalete, sino gana el partido que no pudo jugar con el Sestao por casos aparecidos de Covib 19, saldrá su rival. De momento, la Federación no ha comunicado como será el formato para que dos equipos asciendad, ni tampoco las fechas que se llevarán a cabo los encuentros.