Carmen Carmona y María Martínez convocadas por la Selección Andaluza Femenina Senior

La jugadoras de Jaén Rugby Femenino Carmen Carmona y María Martínez han sido finalmente convocadas por la Selección Andaluza Femenina Senior para disputar este próximo fin de semana en Sevilla el Campeonato de España Selecciones Autonómicas de Rugby XV. Ambas se han hecho un hueco en la lista de 26 jugadoras llamadas por los técnicos Miguel Ángel González e Israel Martín para enfrentarse a los combinados de Castilla-León, Valencia y Aragón.

Para Carmen Carmona “es un orgullo que me convoquen, de representar a tu club dentro de una selección tan potente como la andaluza”. A esos sentimientos, María Martínez, por su parte, añade la sorpresa de verse seleccionada en su primera temporada lejos del Seven. “La concentración previa me ha servido para mejorar la dinámica del rugby XV y, ahora, sólo queda darlo todo y conseguir el campeonato de España”, asegura la jugadora ciudarrealeña.

El grueso de la selección lo forman las 12 jugadoras del Universitario Sevilla RC, pero son siete los clubes que aportan jugadoras a esta selección. Carmona y Martínez son jugadoras que pueden adaptarse a varias posiciones dentro de la línea de tres cuartos. Esa polivalencia les concede muchas posibilidades de sumar minutos en un campeonato en el que se juegan tres partidos en dos días. Para ambas sería el debut con la Selección Andaluza Femenina Senior.

Nicolás Sanfilippo y Juan Alfredo Cerván entrenan a las Sub 18

La cita, los próximos días 22 y 23 de mayo en Sevilla. El escenario de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas Femeninas tanto Senior como Sub 18 serán las Instalaciones Deportivas de La Cartuja. El combinado Sub 18 femenino está entrenado por Juan Alfredo Cerván y Nicolás Sanfilippo, técnicos que han dirigido esta temporada los equipos seniors masculinos de Jaén Rugby. No acaba ahí la presencia de Jaén Rugby en estas dos selecciones andaluzas: Sara Sánchez, jugadora de Jaén Rugby Femenino, ejerce labores de mánager en esta Selección Andaluza Femenina Sub 18.