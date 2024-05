Raphael recibirá el Premio de Honor en los XVI Premios del Teatro Musical

El cantante Raphael será reconocido con el Premio de Honor de la decimosexta edición de los Premios del Teatro Musical que distinguen anualmente, a efectos honoríficos, a personalidades destacadas por su contribución a la excelencia y visibilidad del género, en su caso a través de películas y obras musicales.



El artista linarense, que recibirá el premio en una gala que se celebrará en el Teatro Coliseum de Madrid el próximo 10 de junio, sucede en este galardón a personalidades como Concha Velasco, José Sacristán y Chicho Ibáñez Serrador.



Como destaca la organización en un comunicado emitido este lunes, en el plano cinematográfico Raphael protagonizó múltiples películas presentadas con una dramaturgia teatral musical que llegaban a un público que, en buena parte, no tenía acceso a ver un musical en directo.



En gran medida, las películas de Raphael suponen una parte fundamental del cine musical en España, dirigidas por directores de prestigio como Mario Camus o Vicente Escrivá, en las que el artista no solo cantaba sino que interpretaba la historia con las canciones. Algunas de estas películas fueron 'Cuando tú no estás', 'Al ponerse el sol' o 'El golfo'.





Además, este reconocimiento se otorga al linarense por haber protagonizado el musical 'Jekyll y Hyde', que se representó en España entre los años 2000 y 2002. Su estreno fue en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, en una producción dirigida por Luis Ramírez bajo la dirección musical de César Belda.



En el espectáculo, Raphael interpretó al doble personaje que da título a la obra, junto a actores reconocidos de la industria del teatro musical como Marta Ribera, María José Oquendo, Eva Diago, Margarita Marbán, Paco Arrojo o Enrique Sequero, entre otros.



La presencia de Raphael en el cartel provocó que aquel público que sentía el teatro musical como algo ajeno, quizá destinado a jóvenes, lo recibiera con interés gracias a su afán por ver a su admirado artista sobre el escenario, lo que supuso un acercamiento de esos espectadores a otros títulos musicales.



Este musical supuso un punto de inflexión para el género cuyos espectadores "vibraron cada noche con la asombrosa transformación del artista", destaca la organización.