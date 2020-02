Cinema Jaén 2.0, con Luis Moreno

El viernes pasado aparecieron tres estrenos en nuestra cartelera. Y, la verdad sea dicha, el balance en general no fue malo.

La primera aparición de la semana pasada fue una película de acción y aventuras, enmarcada dentro de los cómics DC, y donde nos cuentan las peripecias de la amante del Joker: “Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)”.

AVES DE PRESA

Cine palomitero. Puro y duro. De ese que invita al jolgorio, aunque se atenga a las reglas de lo políticamente correcto. Porque, “nosotras también”, ahora, estamos empoderadas. Noventa minutos de golpes, y a ser posible en las partes blandas de cuanto tío aparece en escena. Margot Robbie: estupenda, con esa carita de niña buena pasada de vueltas. La banda sonora: frenética, con temas tan extraordinarios como el de Charlotte Lawrence, “Joke's On You”, compuesto para demostrar que se puede volar una planta química por despecho a quien te ha roto el corazón. Y así las cosas, el disfrute gamberro está garantizado. No es poca cosa para los tiempos que corren. Y Cathy Yan, su eficiente directora, confirmando que las “Cerdas y diamantes” están a la altura, sobre todo con la frasecita en la camiseta: ¿Para esto me he afeitado las pelotas?

Otro estreno aparecido el viernes pasado fue una inevitable peliculita de animación, curiosamente de producción rusa, para los más pequeños: “Operación Panda”.

OPERACIÓN PANDA

Por equivocación, una torpe cigüeña entrega un bebé panda en la dirección incorrecta. Será entonces cuando un oso y sus amigos se embarquen en una audaz aventura para ayudar al pequeño osito. Cine única, exclusiva y solamente apto para los más pequeños. Tuve que acompañar a los nietos y los 80 minutos del metraje se me hicieron prácticamente eternos. Eso sí, creo que la chavalería disfruto y, a fin de cuentas, eso es lo que importa. ¿Qué no hará un abuelo por sus queridísimos retoños?

La tercera y última película estrenada la semana pasada en los Multicines La Loma fue todo un presagio y una demostración de buen ojo empresarial por parte de la gerencia. Señoras, señores, damas y caballeros, ante ustedes la mejor película del año pasado según la Academia: “Parásitos”.

PARÁSITOS

Los cuatro miembros de una familia pobre, usando medios censurables, acaban colocándose al servicio de una familia rica. Su director, Bong Joon-ho, vuelve a demostrar que su cine, ante todo, tiene imaginación y originalidad. Una comedia negra sorprendente en todos los sentidos y que, curiosamente, conecta a la perfección con el universo de nuestro gran maestro aragonés Luis Buñuel. Lo cierto es que este año la nómina de películas que concurrían a los Oscars era extraordinaria y, quizá, “Parásitos” no fuese la mejor; pero tampoco sería justo desmerecer a esta película que apuesta por el surrealismo, por la metáfora social y la crueldad de algunos sueños.

Para terminar esta sección, nos haremos eco de una miniserie de TV, aparecida en Netflix, con gran predicamento entre los amantes del género de terror: “Drácula”.

DRÁCULA (MINISERIE DE TV)

Interesante serie televisiva, aunque demasiado irregular en su desarrollo y realización. Cuenta con tres capítulos, cada uno de hora y media de duración, que buscan actualizar el mito del Conde Drácula. Empieza con una propuesta muy atractiva, hasta cierto punto colindante con la película de Coppola, sigue con un episodio más convencional donde abunda la sangre, y termina como el rosario de la aurora, sin atenerse al espíritu de la novela e intentando impactar en un pretencioso espectáculo que pone al descubierto las costuras del guion.