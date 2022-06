Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: resultados electorales

Mi padre es una enciclopedia andante en la que se unen cultura, inteligencia y memoria. Con frecuencia suelo citar alguno de sus aforismos para aliviar situaciones delicadas. En el Instituto mi Equipo Directivo sabe que cuando ante un conflicto entre alumnos o con profesores postulo “fusilamiento preventivo y apertura de expediente” es porque no tengo la más mínima intención de que la sangre llegue al río. La frase tiene la ventaja de que los alumnos, que no entienden de la misa la media, se quedan en silencio, descuadrados, pensando a ver por dónde van a ir los tiros. Los profesores, en su mayoría, supongo que cogen más o menos el sentido de la afirmación y aguardan expectantes.

Sobre los vaivenes de la fortuna mi padre cita que al coronel Riego lo aclamaban por la mañana y por la tarde lo apresaban en Arquillos. Algo hay de hipérbole, pero ilustra la volubilidad del destino. Si lo prefieren en términos deportivos mi progenitor dejó de oír las retransmisiones de fútbol por la radio la tarde de domingo que “córner a favor del Real Jaén. Saque de esquina que va a sacar el Real Jaén. Gol en contra del Real Jaén”.

Ayer, al atardecer, en la terraza de Jabalcuz me resumió las elecciones andaluzas “iban a ganar los nuestros y hemos ganado los otros”. Comprendí la raíz de mi escepticismo. Que se confirma cada vez que habla un político. Macarena Olona, andaluza cañí conversa en un tiempo asombroso, tras jurar que se quedaba en Andalucía pasase lo que pasase, ya ha dicho “soy hija de Dios y no puedo asegurar sus designios”. A esto sí que se le llama estar elegida por los dioses y no por las papeletas. Adriana Lastra, la que animaba a que se votara al PSOE para no tener que salir a tomar las calles -que a lo mejor no era en sentido literal, pero las palabras ya se sabe que las carga el diablo y hay que tener cuidado-, considera que en realidad las elecciones las ha ganado Pedro Sánchez por la cantidad de dinero que ha enviado a Andalucía para combatir los efectos de la pandemia.

Son sólo dos perlas. En realidad, lo que hoy me gustaría glosar es que Jaén Merece Más había arrasado. Me queda el consuelo de mi padre: “tranquilidad. Siéntate en el zaguán de tu casa y verás pasar no sólo el cadáver de tu enemigo, sino todo el universo conocido”. Cuenten con mi voto también la próxima vez.

Palabras, divinas palabras