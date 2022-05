En Herrera en COPE, Generación UJA, con Nadia Lopka

Nuestra invitada de hoy es la joven autora jiennense, Nadia Lopka, quien acaba de publicar su primer poemario, escrito en inglés, 'The woman revisited: a collection of poems about beauty, death, and women' (2021).

Nadia es Graduada en Estudios Ingleses, actualmente cursa el Máster en Estudios Ingleses en la Universidad de Jaén. Nadia consiguió el primer premio de Poesía en Lengua inglesa 'The Philologist' (Universidad de Granada, 2017) por su poema 'Turbulence'.