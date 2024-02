Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: Mi vida de lujo

Cada noche, antes de acostarme, le doy gracias a Dios por mi vida de lujo. Sí, porque tengo una familia bendecida que todos los días me evoca bonitos recuerdos; porque tengo un trabajo, mi sustento económico, por el que me esfuerzo cada día; porque tengo amigos con los que comparto alegrías y tristezas, sueños e ilusiones, que solo recordarlos una sonrisa me ilumina el alma. Una vida de lujo porque tengo ganas de aprender, de compartir, de aprovechar el tiempo; ganas de trabajar para tener una mente tranquila y en paz; ganas de ayudar, porque no hay nada más gratificante que poner los dones que el Señor nos regala al servicio de los demás. Una vida llena de lujo porque la fe me ilumina, me señala caminos, me pone en estos caminos personas que me enseñan y regalan razones para seguir viviendo, amando, caminando, seguir, a pesar de las malas noticias que nos rodean, confiando en el ser humano. Es un lujo abrir los ojos, entrenar la mirada, y descubrir belleza y bondad, que la maldad ya está demasiado vista.



Miguel Lechuga Viedma