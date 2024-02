Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: Que no nos falte ese café...

¿Saben lo que es el fenómeno de ventilación emocional? En un artículo de Alfonso Echávarri publicado en la última revista del Teléfono de la Esperanza, nos transmite que “el fenómeno de ventilación emocional hace referencia a la posibilidad de identificar nuestras emociones y de expresarlas”. Y ante la cantidad de noticias negativas que recibimos constantemente nos recomienda “compartir con alguien lo que significa para nosotros y el malestar que nos genera”. Para ello nos aconseja un café con alguien, porque es muy terapéutico. Pues eso, que no nos falte ese café, esa comida o esa cena, con quien esté dispuesto a escuchar, a compartir; con quien nos abra la puerta para no quedarnos dentro todo aquello que, si no lo expresamos, nos puede hacer mucho daño a nivel cognitivo, conductual o fisiológico. Que no nos falten los encuentros en los que se hacen realidad el dicho de que la alegría compartida es doble alegría y que el sufrimiento compartido es medio sufrimiento. Disfrutemos de esas bendecidas relaciones.



Miguel Lechuga Viedma