El CEUS podría dejar en Huelva hasta 54.000 millones en 2025

En 2025 se prevé que el mercado mundial de drones importará en torno a 54.000 millones de dólares gran parte de ellos podrían salir de la provincia de Huelva.

Hoy se ha puesto la primera piedra del Proyecto CEUS en el Arenosillo y han comenzado ya las obras de limpieza de los terrenos. Se trata de un proyecto de aviones no tripulados, de drones, que cada vez tienen más presencia en el mercado mundial, es ya utilizado por todas las Fuerzas de Seguridad del mundo.

En concreto, el CEUS es un centro para ensayos, entrenamiento y montaje de aviones no tripulados, con la finalidad de contar con unas capacidades integradas que lo conviertan en el mejor Centro de Excelencia europeo de Sistemas no Tripulados, y en referencia internacional para la experimentación con aviones no tripulados.

Hoy sí que es un día importante para la provincia. Se prevé que esté en pleno funcionamiento en 2023.

Tecnología de la empresa Aertec.





El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades Rogelio Velasco ha avanzado en los micrófonos de la COPE que en la actualidad el mercado de drones importa en torno a 18.000 millones de dólares, con un crecimiento estimado del 14% anual, eso sin hablar del empleo de calidad que generará. La UE calcula que en un par de décadas sete mercado contaría con 100.000 trabajadores muchos de ellos podrían estar en Huelva

Velasco ha recordado que la Junta de Andalucía aportará 2,6 millones de euros en el soterramiento de las líneas de alta tensión pero fundamentalmente y lo más importante, es que sacó del cajón un proyecto prácticamente olvidado por los anteriores gobiernos. Por este motivo el consejero mantiene un compromiso especial con los onubenses.

Todo está perfectamente coordinado para que no haya retrasos y en 2023 entre en funcionamiento el proyecto con mayor impacto científico y tecnológico de los últimos tiempos.