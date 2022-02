El Coideso acerca la cultura científica a la ciudadanía en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanas

El Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social (Coideso) de la Universidad de Huelva (UHU), dirigido por la profesora Carmen Fonseca Mora, quiere trascender el ámbito académico y acercar la cultura científica a la ciudadanía, para lo que ha puesto en marcha un proyecto con el que, además, trata de impulsar el intercambio de experiencias y la búsqueda de sinergias con otras entidades e incentivar el interés del alumnado por el conocimiento científico y el fomento del pensamiento crítico.





El proyecto consiste en la elaboración y difusión de una serie de brainplills (audiovisuales con una duración entre dos y cuatro minutos) con los que el centro se presenta y da a conocer un total de 16 proyectos que distintos grupos de investigación desarrollan en el mismo, cuya difusión ha comenzado este mismo miércoles en un acto que ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias Experimentales.





La rectora de la Onubense, María Antonia Peña, ha destacado la importancia de dar a conocer la labor del Coideso, tanto a nivel interno como fuera del centro, esto es, de “conocernos nosotros mismos y darnos a conocer en el exterior”, ya que “la Universidad tiene que dar explicaciones de lo que hace”, sobre todo si se tiene en cuenta que muchas de sus actuaciones se financian con fondos públicos, ha remarcado.





Y ello es precisamente lo que se persigue con este proyecto, por lo que la rectora ha puesto al Coideso como “ejemplo de cómo nos conectamos con el exterior”, en este caso a través de la presentación de 16 proyectos de investigación que constituyen un “repertorio amplísimo” sobre aspectos tan diversos como las migraciones, la igualdad, la inclusión, la violencia de género, el patrimonio, la identidad o la educación, ha añadido.





Asimismo, Peña ha reivindicado la importancia del ámbito social y humanístico del conocimiento, que es el que se desarrolla en el Coideso, ya que con él se resuelven “problemas sustanciales para la convivencia y el bienestar de las personas”, y todo ello mediante elementos científicos, ha subrayado. En este punto, la rectora ha destacado además la alta presencia de mujeres en el centro, por lo que ha defendido la visibilidad no solo de las mujeres científicas tecnológicas, sino también de las dedicadas a la investigación social y humanística.





La puesta en marcha de este proyecto coincide además con la finalización de la reforma del Pabellón 7 del Campus del Carmen, donde se ubica el Coideso y que ahora adopta el nombre de Zenobia Camprubí, lo que también “nos ha permitido mejorar los espacios” de este centro de investigación.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los 16 proyectos presentados a través de este proyecto son los siguientes:





Aptitud musical, fluidez lectora y percepción intercultural de estudiantes universitarios europeos, presentado por la doctora Analí Fernández

Desarrollo de la perspectiva de innovación socioecológica y capacitación de agentes de cambio en el Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica promovido por la Diputación de Huelva, presentado por la doctora Blanca Miedes

Claves jurídicas del bienestar social para una Andalucía más inclusiva, presentado por la doctora Elena Mª López Barba

Comunidades Compasivas Transfronterizas: Nuevo reto en el siglo XXI, presentado por la doctora Esperanza Begoña García

Identidad onubense, estado de opinión y prácticas sociales respecto a urbanismo, patrimonio y entorno de Huelva, presentado por la doctora Estrella Gualda Caballero

EPITEC2 Patrimonios controversiales para la formación ecosocial de la ciudadanía. Una investigación de Educación Patrimonial en la enseñanza reglada, presentado por el doctor José Mª Cuenca López

De las Smart Cities a las ciudades integradoras: propuestas jurídicas para una gobernanza global desde lo local, presentado por la doctora Manuela Mora Ruíz

Aproximación integral a la Cultura de la Violación, Causas y Medidas de prevención, sensibilización y formación, presentado por la doctora Mar Gallego Durán

Cuerpos en tránsito: Géneros, Movilidades, e Interdependencias, presentado por la doctora Pilar Cuder Domínguez

Todos los caminos conducen a Rulfo. Itinerarios del cuento mexicano del Modernismo hasta "El llano en llamas" (1953), presentado por la doctora Rosa García Gutiérrez

Conocimiento especializado del profesorado de matemáticas y formación del profesorado, presentado por la doctora Nuria Climent Rodriguez

COVID-19 y Teorías de la Conspiración, presentado por la doctora Marisol Palacios Gálvez

Building an Inclusive and Sustainable Development from the Periphery of Europe. The Role of the European Union (SUSTEU) , presentado por la doctora Mª Teresa Aceytuno

En busca del bienestar y rendimiento académico a través de la motivación y las emociones en el aula, presentado por el Dr. Pedro Sáenz-López Buñuel

Anatomía del cambio educativo: las escuelas ante el reto de la innovación pedagógica, presentado por la Dra. Emilia Moreno

Multiliteracies for adult at-risk learners of additional languages (Multi-Lits), presentado por la doctora Carmen Fonseca





Sobren el Coideso





El Coideso de la Universidad de Huelva es un centro de Investigación plurisdisciplinar e interdisciplinar en Ciencias Sociales y Humanas que tiene como misión principal el análisis de los grandes retos que plantea la sociedad contemporánea en materia de educación, igualdad y movimientos poblacionales (en el tiempo y en el espacio) en un creciente contexto multicultural que asume como principio básico de investigación la inteligencia territorial.





Su gran objetivo es contribuir a la construcción de sociedades capaces de enfrentar los retos del presente y del futuro con herramientas cognitivas, educativas y sociales adecuadas a partir de una reflexión sobre las características de las mismas, de los elementos que influyen en su desarrollo, de las relaciones con otras sociedades y de las metas deseables.





Este enfoque pluridisciplinar incide en a la inclusión y la reducción de las desigualdades, integrando la dimensión socio-económica en la concepción, desarrollo y aplicación de la investigación y las nuevas tecnologías, así como la investigación sobre la igualdad de género desde una perspectiva compleja.