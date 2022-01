Test de antígenos: el verdadero significado de la línea tenue como resultado

Esta sexta ola ha hecho que sea el boom de las ventas de test rápidos de antígenos que se pusieron a la venta en las farmacias españolas con registros de desabastecimientos durante las fiestas navideñas.

Pero, ¿qué miden exactamente los test de antígenos? ¿Qué ocurre si sale una línea tenue en el resultado? Tenemos las respuestas a estas preguntas.

¿QUÉ MIDE EL TEST DE ANTÍGENOS?

Los test de antígenos sirven para detectar una infección activa, puesto que identifican la presencia de proteínas del virus. No obstante, no es capaz de detectar si ya se ha superado la enfermedad. Un resultado positivo significa que el virus está presente y probablemente existe una infección en curso.

Según la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), la prueba debe realizarse durante los 7 primeros días desde la infección, que cuando la carga viral está en su punto más alto.

Por otra parte, la misma agencia avisa de que estas pruebas no serán consideradas para “el diagnóstico de confirmación de Infección activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos". Por lo que los resultados positivos en estas pruebas deberán confirmarse en un centro sanitario.





¿QUÉ SIGNIFICA UNA LÍNEA TÉNUE?

Cuando se realiza un test de antígenos pueden surgir algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué significan las letras que aparecen en los test? Esto significa que hay dos posibles resultados: la línea de control (C) y la línea de test (T).

No obstante, en algunas ocasiones la línea de control es débil o tenue. Esto no significa que la prueba se haya realizado de forma incorrecta. A no ser de que la línea no aparezca, que en ese caso habría que repetir el test al no ser considerado como válido.

Si el resultado de la prueba es positivo, la línea de prueba (T) aparecerá coloreada en la sección inferior del kit. En el caso de que esta línea aparezca con un color tenue, el resultado de la prueba será interpretado como positivo. Aun así, los expertos recomiendan repetir la prueba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado