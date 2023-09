El sector pesquero pide ayudas a la UE para el relevo generacional

El sector pesquero es más optimista que el agrícola.

Su mayor reivindicación en este momento es la apuesta desde la Unión Europea por la renovación de la flota y seguridad en los precios, lo que va a ayudar al relevo generacional, como explica Manuel Fernández, presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores y vicepresidente nacional.

Fernández ha incidido en que desde la Unión Europea "tienen que aportar para que avancemos en la renovación de todo, es decir, de los recursos, tanto materiales -embarcaciones-, como humanos, porque no hay relevo generacional".

Por todo ello, defiende: "no vale darnos ayudas para seguir matando el hambre" hay que apostar por esa renovación porque "cuando no tengamos pescadores no vamos a tener peces. Cuando no tengamos peces pues los tendremos que comprar y tendremos que depender de que no haya una pandemia, de que no haya una guerra o de que no haya cualquier desastre de transporte mismo"

Además recuerda que el sector artesanal del arrastre está haciendo grandes esfuerzos en mejoras para el cuidado de los fondos marinos ya ahora parece que Europa sí les ha escuchado.

Las administraciones reconocieron la importancia del sector primario durante la pandemia y parece que se les ha olvidado. El 30% del pescado que se consume en Europa a día de hoy ya procede de terceros países.