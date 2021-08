Ponce (Cs): "Tengo muy claras las líneas rojas que ningún político debe traspasar"

Mantiene constantes reuniones con sectores de toda la geografía onubense e intenta que sean, al menos, escuchados en el senado. Algo que es realmente difícil por el abandono que la provincia de Huelva sufre y ha sufrido a lo largo de los años. Tras una de esas reuniones, la coordinadora de Ciudadanos en la provincia de Huelva, María Ponce, ha contestado las preguntas que le hemos realizado en el Herrera en COPE Huelva de este jueves.

Una de las inquietudes y de las mayores denuncias por parte de los vecinos en esta época veraniega tiene que ver con la decadente situación de muchas playas onubenses que, con el paso del tiempo, van dejando de ser meramente playas y lugares de ocio para ser lugares de pruebas de destreza. Ponce nos asegura que ha intentado que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, compareciese en el senado pero no ha habido, hasta el momento, suerte. "No solo no ha comparecido sino que tampoco ha sido admitida a trámite pero es que no queda ahí la situación porque, además, recientemente la subdelegada del gobierno en Huelva, Manuela Parralo, afirmó en un medio de comunicación que una de las soluciones puede estar en la flecha de El Rompido y eso no puede ser una solución."

Tras realizar un balance de lo que destaca de la primera mitad de año, con buenos resultados en cuanto a la incidencia del Covid en las aulas andaluzas o la mejora en diferentes condiciones laborales, Ponce resalta, de cara a esta segunda mitad, que algo positivo es el ritmo de vacunación. "Con la población que tiene Andalucía, este gobierno del cambio ha sido y está siendo capaz de ser una de las comunidades con mayor ritmo de vacunación y sí podemos cumplir algo que se tenía como objetivo desde la Junta como es tener vacunados a los menores de 12 años de cara al inicio del curso escolar", señala.