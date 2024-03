La Plaza de San Pedro de Huelva se queda sin cipreses

La remodelación de la plaza de San Pedro de Huelva comenzará después de la Semana Santa, después de que la Comisión de Patrimonio de la Delegación de Cultura haya aprobado el proyecto, según han indicado desde el Ayuntamiento a Europa Press, toda vez que ha señalado que la comisión ha realizado el requerimiento de quitar los cipreses que tapan el muro lateral de la iglesia, que es Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento, a pesar de que el Consistorio no lo contemplaba en su plan inicial.





De este modo, según el informe de Patrimonio, estos árboles "suponen una barrera visual para la contemplación de la iglesia", al tiempo que considera la comisión a la escalera existente, desde el punto de vista patrimonial, "como parte del basamento de la iglesia y no de la plaza" y, por ello, entiende que el tratamiento que pueda darse al basamento sobre el que se asienta la iglesia de San Pedro "debe realizarse con una visión global, contemplándolo en todo su perímetro y no de forma puntual".





Con respecto al diseño de la plaza, propone la posibilidad de "reducir las dimensiones de las zonas de césped" y eliminar "la lámina de agua proyectada en el centro de la plaza, teniendo en cuenta que esta última no responde al concepto de la fuente original", así como mantener los bancos existentes actualmente, "por tratarse de un elemento de interés, distribuyéndolos sobre el nuevo espacio que se genere".





De la misma manera, indica que el pavimento presenta "numerosas irregularidades y falta de uniformidad", por lo que "no resulta apto para determinados perfiles de usuarios", por lo que se opta por la ejecución total del pavimento, de forma que se replicará la geometría y configuración del mosaico, "pero con las técnicas actuales que dan mayor calidad y confort al pavimento".





En cuanto al pavimento circundante de baldosas prefabricadas de chino lavado en tonos grisáceos claros se sustituye por losas de piedra natural "de mayor calidad" y se opta por granito grisáceo, "similar al color de la baldosa, con piezas de gran formato", toda vez que se mantendrá las alineaciones del ajardinamiento de palmeras originales, con nueva plantación de ejemplares para completar las existentes".





La finalidad del proyecto es convertir la zona en un espacio peatonal "eliminando por lo tanto la contaminación visual del aparcamiento en viario y de circulación de vehículos en el entorno", de manera que la plaza "pueda tener un ámbito mayor de esparcimiento y la iglesia tenga un entorno mucho más amable y adecuado arquitectónicamente".





El proyecto contempla también los cambios a realizar en el lateral de acceso desde la calle Daoiz y calle Licenciado Juan de Mora --lateral de la Iglesia de San Pedro--, así como todo el perímetro de la misma.





Con respecto a la eliminación de los cipreses, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que "Cultura considera que esos árboles no pueden estar al ser la iglesia un BIC", por lo que el Ayuntamiento quiere optar por "transplantarlos", pero "los técnicos dicen que es muy complicado que puedan sobrevivir".





"Nos hubiera gustado mejor recortarlos, pero Cultura manda y si los expertos dicen que quita visibilidad y que no se puede hacer, pues no se hace. Nosotros somos respetuosos con los profesionales y lo que vamos a intentar es trasplantarlo a otro lado para que puedan seguir viviendo los árboles. De todas maneras, en toda la remodelación de la zona va a haber zonas verdes en todo lo que es San Pedro. Pero bueno, a nosotros nunca nos gusta quitar árboles, nos gusta poner y entonces lo que vamos a intentar es trasplantar, que en los demás casos siempre ha sido con éxito, no ha muerto ningún árbol que estuviera en buenas condiciones", ha remarcado.