Ninguna población de Huelva está en riesgo de confinamiento

A día de hoy no hay ninguna población de la provincia en riesgo de confinamiento.

La delegada de salud Manuela Caro no ha descartado que esta situación pueda variar, pero en estos momentos no se contempla. Hay localidades como El Granado o Villarrasa que superan las tasas de incidencia pero no es este el único parámetro a medir. No es lo mismo un brote controlado que la transmisión comunitaria.

En cuanto al cierre de las urgencias han explicado que se contemplan en los planes de contingencia. Para mantener el doble circuito en los centros de salud de COVID y no COVID hay que rentabilizar al máximo los recursos, no se trata de un capricho. Por cierto que la decisión del SAS ha sido avalada por la oficina del Defensor del Pueblo.

Unas declaraciones que la delegada de Salud ha realizado en la presentación de la campaña de vacunación contra la gripe.

La Consejería de Salud y Familias ha iniciado la campaña anual de vacunación contra la gripe, que tiene como objetivo principal proteger a la población de riesgo y evitar las complicaciones derivadas de esta patología.

La vacunación arrancó en el día de ayer para personas de 65 años o más y personal perteneciente a profesiones esenciales, y a partir del 1 de noviembre podrán hacerlo el resto de grupos considerados de riesgo. De forma anticipada, desde el pasado 8 de octubre ya se está administrando la vacuna en las residencias de personas mayores, centros de discapacidad y al personal sanitario y sociosanitario.

Se trata de una de las principales novedades del Plan Estratégico de la Vacunación Antigripal en Andalucía para la temporada 2020-21, que incide en la necesidad de la vacunación en todos los grupos de riesgo dada su coincidencia con la pandemia.

“Este año afrontamos la campaña más importante e intensa realizada hasta la fecha, ya que los colectivos de riesgo de gripe son muy similares a los de Covid-19, por lo que es muy relevante la prevención de la gripe en toda esta población”, ha destacado la delegada territorial del ramo, Manuela Caro, en el acto de presentación de la campaña. “La vacunación ayudará a evitar la temida posibilidad de padecer ambas infecciones a la vez en el mismo paciente, descongestionar el sistema sanitario y reducir las bajas laborales”, ha añadido.

Otra de las novedades más reseñables de la campaña de este año, que se prolongará hasta el primer trimestre de 2021, es el refuerzo de la vacunación en horario de tarde e incluso los fines de semana. Y es que a fin de dar cumplimiento a las medidas de protección y seguridad frente al coronavirus, se van a fomentar las citas en horario vespertino y facilitar por primera vez agendasde vacunación los sábados y domingos.

Esta medida de carácter pionero se encuentra promovida por los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, para lo cual van a extender fuera del horario habitual la actividad de sus centros de salud y consultorios. Así, durante el tiempo de duración de la campaña las instalaciones sin horario de tarde permanecerán abiertas de lunes a viernes de 15 a 20 horas y las que cuentan con horario de tarde lo prolongarán también el viernes en esa misma franja, a la vez que se ofertará vacunación programada en todas las dependencias los sábados y domingos de 8 a 15 horas.

La previsión es que esta actuación permita administrar hasta 2.100 vacunas por semana, a las que hay que añadir las citas en jornada ordinaria de mañana, a nivel domiciliario, centros sociosanitarios y urgencias. En este sentido, las citas se distanciarán también entre sí entre 4 y 5 minutos para evitar aglomeraciones innecesarias en los centros. “Todo ello con los objetivos de incrementar la seguridad en el proceso asistencial, mejorar la accesibilidad de la ciudadanía y ampliar la cobertura vacunal”, ha explicado Antonio Ortega”, director gerente de los distritos, que ha acompañado a la delegada territorial en la presentación.

En lo que respecta al Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, que agrupa a los centros de salud de las comarcas de la Sierra, Cuenca Minera y parte del Andévalo, se va a disponer de espacios municipales fuera también del horario normal de los centros para acercar la vacunación a la población y, al igual que la temporada pasada, con este mismo propósito se ubicarán puntos itinerantes de vacunación en zonas neurálgicas y de mucho tránsito de población como plazas, mercados o calles principales en diferentes municipios.

Vacunas y población de riesgo

Para el desarrollo de este operativo la provincia de Huelva contará con un total de 123.536 dosis de vacunas, lo que supone casi el doble que la campaña anterior (un 91,8% más), en la que se administraron 64.390. A nivel andaluz se han adquirido 2,3 millones, la cifra más alta de la historia.

Las vacunas disponibles son en concreto de dos tipos: tetravalentes para personas menores de 65 años y de inmunogenicidad aumentada para personas a partir de 65 años.

La población diana incluye a los grupos de riesgo habituales (personas de 65 años o más, embarazadas, personas con patologías crónicas a partir de 6 meses de edad y personal sanitario y perteneciente a profesiones esenciales como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Bomberos, etc.) y este año igualmente como novedad a personas con hipertensión arterial aislada y sus convivientes, mujeres durante el puerperio y sus convivientes, personas de 6 meses a 64 años convivientes de mayores de 65 años y profesionales de centros educativos que tengan trato directo con alumnos.

Como es habitual se puede solicitar cita a través de la aplicación web ClicSalud+; de la App Citas Andalucía; de Salud Responde, tanto en su App, en la que aparecerá una pestaña específica para la vacuna de la gripe, como por teléfono, y contactando directamente con el centro sanitario.

Por otro lado, en el caso de las personas más frágiles se promocionará la vacunación en domicilio por parte de los profesionales sanitarios. Este es el caso de mayores de 75-80 años o pluripatológicos, convalecientes y altas hospitalarias que tengan dificultad de acceso al centro sanitario por su estado de salud o situación de deterioro funcional o cognitivo.

Además, como cada año, coincidiendo con esta campaña de vacunación frente a la gripe, la Consejería de Salud y Familias también recomienda vacunarse frente al neumococo a las personas a partir de 65 años y a todas aquellas de cualquier edad con factores de riesgo de enfermar por esta bacteria, una de las principales productoras de neumonía. Esta vacuna, denominada Prevenar 13, se puede administrar a la vez que la de la gripe y está incorporada a la vacunación del adulto desde mayo de 2019 en Andalucía.

“Nuestra meta es alcanzar la mayor cobertura posible en la población más vulnerable ante la gripe, al mismo tiempo que hacemos extensible este llamamiento a vacunarse a todos los hogares de Andalucía donde haya convivientes con personas de riesgo”, ha comentado Manuela Caro.

Campaña informativa

Desde la Dirección General de Salud Pública se ha elaborado una campaña informativa con el fin de trasladar a la población de riesgo, a sus familiares y a los profesionales sanitarios la importancia de la inmunización contra la gripe. Para ello se han elaborado 50.000 carteles promocionando la vacunación que se exhibirán en los distintos puntos de vacunación y la difusión a través de los medios de comunicación de las principales recomendaciones y pasos a seguir para vacunarse. También se proyectarán vídeos en las televisiones de las salas de espera de los centros sanitarios. Al eslogan del pasado año -‘Hay cosas muy nuestras, que la vacuna de la gripe sea una de ellas’-, se suma el de la presente campaña: ‘Este año más que nunca’.

Asimismo, la Consejería de Salud y Familias vuelve un año más a instar a los profesionales sanitarios a que compartan su vacunación en redes sociales bajo las etiquetas #AndaluciaSeVacuna y #yosimevacuno.

En la página web de la Consejería se puede disponer de información de interés relacionada con esta enfermedad infecciosa, así como de los materiales de la campaña informativa.

Balance 2019-20

Con respecto a los objetivos alcanzados durante la pasada campaña de la gripe 2019-20, se produjo un relevante aumento de los principales resultados de coberturas, tanto en número total de dosis administradas como en cada uno de los principales grupos de riesgo.

En el caso de la provincia de Huelva se vacunaron un total de 64.390 personas, un 18% más que en la campaña anterior (9.816 más). En cuanto a la tasa de cobertura de la población mayor de 65 años, se registró un incremento de casi 5 puntos, pasando del 45,52 al 50,48%, y administrándose 41.603 dosis, 4.562 más que en la 2019-20 (un alza del 12,3%).

Por último, la cobertura de la vacunación del neumococo 13-valente se disparó durante la pasada campaña antigripal, multiplicándose por 22 las dosis aplicadas, lo que es esperable que también suceda esta temporada.