Manuel Andrés González: "No me sorprende que Sánchez obvie, una vez más, a la provincia de Huelva"

La realidad de la enésima decepción con la llegada de la Alta Velocidad a Huelva hace que los onubenses miren con resignación al gobierno de la nación. No le sorprende al presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, que ha atendido a esta casa para analizar las últimas noticias relacionadas con la política onubense.

Y no le sorprende "porque no es la primera vez que Pedro Sánchez da la espalda a la provinca con inversiones" como la visita relámpago que protagonizó el pasado miércoles el Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, para "no decir nada sobre las obras del Desdoble del Túnel de San Silvestre del que no se ha atrevido a dar fechas del inicio de las obras", puntualiza.

Ha contestado a los diputados socialilstas que han criticado a la oposición de "malinterpretar, por sus intereses, estos Presupuestos Generales del Estado" que González ha contestado asegurando que es "el único arma en el que pueden cobijarse".

UNA JUNTA DE ANDALUCÍA COMPROMETIDA CON HUELVA

El presidente de los populares onubenses ha sido preguntado por la implicación del gobierno de su partido en la Junta de Andalucía y, cuestionado sobre si confía en que la Comunidad apueste por la provincia en los próximos presupuestos andaluces, González no tiene "duda porque Juanma Moreno, cada vez que ha tenido oportunidad, ha pensado en Huelva con gestos que ha ido demostrando en estos años de legislatura", sentencia.