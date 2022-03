Manuel Andrés González (PP): "En otras condiciones y con otros partidos ya habría habido huelgas generales"

La provincia de Huelva está envuelta, tras la manifestación del pasado 4 de marzo, en un continuo tira y afloja entre administraciones para fomentar la llegada de infraestructuras cuyas competencias están en el tejado de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España.

La última noticia sobre el ansiado desdoble del Túnel de San Silvestre es que el actual que está en uso y funcionamientono tendría utilidad más allá que como criadero de murciélagossin ningún tipo de aprovechamiento como herramienta hídrica e, incluso, el proyectado mantendría el actual caudal.

Sobre esta cuestión y otras de actualidad como el revuelo formado por la llegada de residuos tóxicos al vertedero de Nerva nos ha analizado el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, en su despacho de la formación política.

El hartazgo del pueblo de Nerva ha sido causa de diversas manifestaciones tanto en el municipio como en Sevilla a lo que el presidente de los populares onubenses afirmaba que "no sé como no se le cae la cara de vergüenza a María Márquez o al alcalde de Nerva de protestar por un vertedero cuando fue su gobierno socialista el que aprobó, no solo la apertura, sino la prolongación del contrato. Evidentemente queremos cerrar el vertedero de Nerva y en ello está el gobierno de Juanma Moreno, pero hay un contrato que firmaron en el anterior gobierno socialista que habrá que cumplir."