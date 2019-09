Los investigados por el caso Aljaraque no comparecen ante el juez.

Los investigados por el caso del presunto soborno que frustró la moción de censura contra la que era entonces alcaldesa Yolanda Rubio en 2017 no han comparecido ante el juez.

Los representantes legales han explicado a los medios allí concentrados que se han acogido a una circular de la Fiscalía General del Estado en la que se mantiene que no es necesaria la presencia de los investigados. Algo que por cierto no ha sentado muy bien a la jueza encargada del caso.

Por su parte; la Fiscalía y la acusación mantienen los cargos contra los 5 por cohecho y han solicitado además que se cite a declarar otro cargo de Aguas de Huelva en calidad de investigado.

La defensa por su parte ha solicitado el sobreseimiento del caso y la declaración del denunciante.

La posible asistencia del presidente de Diputación, Ignacio Caraballo en la Audiencia ha despertado el interés informativo pero como era de esperar también la crítica política.

Desde Ciudadanos, diputada provincial María Ponce ha reiterado que desde su formación han pedido en innumerables ocasiones la dimisión de Caraballo.

Por su parte la portavoz de la dirección general del PP, Paqui Rosa ha reiterado también ha reiterado que desde su partido son prudentes con los asuntos judiciales aunque siguen esperando respuestas políticas que no han llegado.

El PSOE por su parte ha enviado un comunicado que dice:

" Reiteramos que nuestra postura ante asuntos judiciales abiertos, ya sean propios o ajenos, es no emitir ningún tipo de opinión, en aras de respetar escrupulosamente la investigación judicial. Sí queremos informar, para que no haya lugar a equívocos, de que el acto de hoy es un trámite más de la fase de instrucción y no significa la apertura de ningún tipo de juicio o procedimiento de enjuiciamiento contra nadie. Cuando finalice la instrucción se determinará la consistencia o no de la denuncia, según prevé la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, en los trámites posteriores al actual".

Queremos ratificarnos en nuestra plena confianza en la Justicia y creemos que la mejor manera de colaborar es dejar que su trabajo se desarrolle con tranquilidad y sosiego. Estamos convencidos de que cuando finalice esta fase de instrucción, se concluirá con que no ha existido ninguna conducta ilegal.