El PP exige a Cruz que deje de poner "zancadillas y frenos" a los proyectos del Puerto de Huelva

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, acompañado por los concejales Francisco Millán y Javier González, ha comparecido en rueda de prensa junto al Muelle cargadero de mineral de la compañía de Rio Tinto para exigir al alcalde que deje de poner zancadillas y frenos a los proyectos del Puerto de Huelva. Tras conocerse el requerimiento del gobierno de Cruz a la empresa promotora del proyecto de la Marina del Puerto en el Muelle de Levante de la capital, el popular ha exigido al alcalde Cruz que “favorezca los proyectos de inversión en la ciudad, y no se convierta en el freno con sus retrasos, trabas burocráticas y telarañas administrativas que impiden la inversión de millones de euros en Huelva”.



Para los concejales del PP en Huelva capital “el Puerto de Huelva debe verse como un aliado natural y no a un rival, al que incomodar y vetar”. En suelo portuario se están desarrollando la mayoría de proyectos empresariales como la ZAL, el Nodo de Innovación, el Hub del frío, proyectos de valorización como el de Atlantic Copper, proyectos de hidrógeno verde, la ciudad del Marisco o el desarrollo urbano del Muelle de Levante.



En este sentido, el popular Jaime Pérez conmina al alcalde a colaborar, en lugar de “poner zancadillas” a los proyectos del Puerto como el desarrollo del Muelle de Levante. “Ya están tardando en mejorar las conexiones desde el parque de Zafra con el entorno portuario como se ha aprobado en el Pleno desde hace más de dos años” recuerda Jaime Pérez.



Así, ha anunciado que van a preguntar en el Pleno del mes de julio las razones por las que se paraliza esta obra tan importante para el desarrollo económico y del ocio en la ciudad de Huelva, que permitirá la unión real de la ciudad con la ría con la apertura de la valla que las separa. Jaime Pérez lamenta que, “por desgracia el gobierno de Cruz se mueve muy bien en el retraso, en las trabas, en los olvidos, y en las paralizaciones porque le provoca urticaria los proyectos que vienen del Puerto de Huelva, y de su presidenta Pilar Miranda, porque dejan al descubierto que en la ciudad hay dos formas de gobernar: la de los proyectos y la inversión del PP, frente a la del freno y la pereza de Cruz y el PSOE”.



En esta línea, los populares recuerdan que Huelva tiene graves problemas de gestión en servicios municipales como el registro, la digitalización, la gestión administrativa de permisos y licencias, así como la limpieza y la recogida de basura o el mantenimiento de las calles, plazas y monumentos de la ciudad. Huelva pasa por ser una ciudad muy sucia, pese a las campañas de propaganda, y necesita un plan de Choque.



En relación con el mantenimiento de los edificios públicos y monumentos, los populares recuerdan el estado lamentable en que se encuentra el Muelle del Tinto, vallado y abandonado en la zona de tierra. Jaime Pérez ha reclamado una actuación integral en el Muelle de la compañía de Riotinto contando con la colaboración de la Junta de Andalucía y del Puerto de Huelva. Oculta el gobierno municipal que esta actuación requiere del acuerdo con el Puerto de Huelva, cotitular de este monumento, y de la aprobación para el proyecto de unión de la Comisión Provincial de Patrimonio y Cultura de la Junta de Andalucía al tratarse de un BIC. Los populares insisten en que el alcalde Cruz tiene una oferta de hace más de dos años del Puerto de Huelva para poner en marcha la unión de las dos zonas del Muelle sin que el gobierno municipal haya respondido a la misma.



Los populares afirman que Cruz es un freno para la ciudad de Huelva, poniendo como ejemplo la gestión del Museo de América. Pérez subraya que el pasado 24 de enero de 2022, en presencia de Fiona Donovan, la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, reiteró su compromiso público de poner a disposición el suelo portuario y las instalaciones del edificio de Expofrisa, situados en el Muelle de Levante en uno de los mejores lugares de la ciudad de Huelva. Y no sólo eso, el compromiso no es sólo de cesión del edificio, incluso se ofrece a hacer la rehabilitación del edificio para lo que hace falta la unión de las administraciones. Hace falta un proyecto museístico y museográfico con el fin de hacer las cosas bien, y no care en errores como el del Banco de España.



EXCURSIÓN A WASHINGTON



El popular Jaime Pérez ha lamentado que Renfe y ADIF vuelvan a generar problemas al destino Huelva al dejar incomunicada por ferrocarril la provincia de Huelva durante un fin de semana de temporada alta en turismo para obras de mantenimiento. Jaime Pérez afirma que “mientras que los onubenses sufren los desaires de RENFE y ADIF, todos nos preguntamos ¿dónde está el alcalde Cruz? Y la respuesta es en Washington de viaje”.



En este sentido, el portavoz popular ha señalado que “es indignante comprobar que el alcalde se vaya a EEUU en lugar de liderar la queja contra el Gobierno de España por la incomunicación y favorecer los proyectos del Puerto de Huelva”.



Los populares exigen el cumplimiento de la propuesta elevada al Pleno que exigía a RENFE y ADIF que dejasen de paralizar el desarrollo urbanístico y del turismo de la ciudad de Huelva. Para Jaime Pérez “es penoso que el alcalde prefiera callar ante Sánchez y su partido en lugar de defender los intereses de los onubenses”.