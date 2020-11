Se eleva a naranja el aviso por lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja el aviso por lluvias para hoy miércoles en el Litoral de Huelva y en las Campiñas de Cádiz y Sevilla, un aviso que permanecerá vigente hasta la medianoche, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. A lo largo de la jornada, se esperan en estas provincias precipitaciones acumuladas de hasta 30 mm en una hora.

Además, siguen vigentes los avisos amarillos por lluvias y tormentas en todas las comarcas de Málaga, Córdoba, Huelva, Sevilla y Cádiz, con lluvias de hasta 25 mm en una hora y de 70 mm en 12 horas. En Málaga, se prevé que la mayor adversidad de las precipitaciones se produzca en la zona oeste de la provincia y a últimas horas del día. Consejos a la población

Ante episodios de lluvias y tormentas, el servicio Emergencias 112 Andalucía ofrece una serie de consejos a la población para intentar disminuir los riesgos asociados a estos fenómenos meteorológicos. Se recomienda a la ciudadanía mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones de la Aemet, Protección Civil, las autoridades u organismos intervinientes, transmitidas a través de sus efectivos o de los medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales, como la de 112 Andalucía.

Es aconsejable retirar del exterior de las casas aquellos muebles y objetos que puedan ser llevados por el agua para evitar accidentes. También se aconseja no estacionar vehículos ni acampar en cauces secos, ni a la orilla de los ríos, para evitar así ser sorprendidos por una súbita crecida de agua o riada. Al volante, hay que extremar la precaución y respetar como siempre las normas de circulación e indicaciones de los paneles informativos de la Dirección General de Tráfico, y no cruzaremos nunca en automóvil lugares inundados. Ante una pequeña balsa de agua, se debe atravesar con velocidad corta y avanzando muy despacio para que el agua no salpique el motor. No se debe conducir por una carretera inundada o cruzar un puente o paso subterráneo con agua ya que la fuerza de la corriente podría arrastrar el vehículo. Asimismo, se debe evitar viajar de noche, dado que es en estas horas los peligros son más difíciles de detectar.

En caso de tormentas, es aconsejable cerrar puertas y ventanas para evitar las corrientes de aire en casas y viviendas, pues éstas atraen los rayos. En la calle, se debe tener en cuenta que el abrigo de los edificios protege del riesgo de descargas. No se hay que buscar el cobijo debajo de árboles, sobretodo, si están solitarios, ni tampoco en colinas, cimas de los montes o árboles altos, y sí buscar zonas bajas. También se deben evitar pequeños edificios, cobertizos, tiendas de campaña y automóviles descapotables. Y ante cualquier situación de emergencia, se puede llamar al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.